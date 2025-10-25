Gran Premio de México de F1: calles cerradas y alternativas viales en CDMX

Consulta las alternativas viales en CDMX por el GP de México de la Fórmula 1.

El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ha generado importantes afectaciones viales en varias de las principales arterias de la alcaldía Iztacalco y zonas aledañas.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el flujo vehicular, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha implementado un operativo especial con cierres de calles, desvíos y vigilancia constante durante todo el fin de semana del evento, del 24 al 26 de octubre.

¿Cuáles son la vialidades afectadas y las alternativas?

Entre las vialidades afectadas por el evento se encuentran:

Lateral de Río Churubusco

Viaducto Río de la Piedad

Eje 3 Sur (Añil)

Canal Río Churubusco

Av. Río Churubusco

Calles aledañas al Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros

Para reducir el impacto del tráfico, las autoridades han dispuesto vías alternas para las diferentes zonas de la ciudad:

Las vías alternas para salir al Norte de la ciudad son:

Anillo Periférico Canal de San Juan

Eje 2 Oriente H

Congreso de la Unión

Calzada de Tlalpan

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Insurgentes

Para el Sur:

Eje 5 Sur La Purísima

Eje 6 Sur Trabajadores Sociales

Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa

Para el Oriente:

Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez

Anillo Periférico Canal de San Juan

Y en el caso del Poniente:

Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión

Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Poniente Cuauhtémoc

Av. Insurgentes

Operativo Especial de Seguridad y Movilidad

La SSC ha desplegado un operativo integral para garantizar la seguridad y el orden vial con más de 3 mil 900 elementos de seguridad, apoyados por 427 vehículos oficiales y 120 motopatrullas.

Junto con ocho unidades de la Policía Bancaria e Industrial, así como unidades aéreas y caninas especializadas.

Además, de la instalación de torres tácticas en puntos estratégicos, como la Puerta 6, Puerta 12 y el Circuito Bicentenario Río Churubusco. Sumado a la Coordinación de desvíos y vigilancia de vialidades para minimizar congestionamientos.

Recomendaciones para los Automovilistas

Evitar transitar por las zonas afectadas si no se asiste al evento.

Utilizar aplicaciones de navegación para información actualizada del tráfico.

Priorizar el uso de transporte público, dado que no hay estacionamiento disponible en el autódromo.

Seguir las indicaciones del personal de tránsito y los desvíos señalizados.

De igual forma, recomiendan seguir en tiempo real sobre cierres, desvíos y tráfico, en la cuenta de la SSC: @OVIALCDMX, donde se actualiza constantemente la información sobre el operativo vial y de seguridad durante todo el fin de semana del Gran Premio.

