Licencia permanente CDMX: ¿Se requiere tener la vigente para tramitarla?

La licencia permanente en la Ciudad de México se ha convertido en una opción atractiva para los conductores que buscan evitar renovaciones periódicas y simplificar sus trámites. Sin embargo, surge la duda: ¿es necesario contar con una licencia vigente para solicitarla?

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), sí es requisito tener una licencia tipo A vigente para tramitar la permanente. Esto aplica tanto para quienes desean renovar su licencia como para quienes buscan obtenerla por primera vez.

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Con licencia vigente:

Los conductores que ya cuenten con su licencia tipo A activa pueden solicitar la permanente sin necesidad de presentar examen teórico, siempre y cuando presenten los siguientes documentos:

Comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, etc.).

Comprobante de pago por $1,500 MXN.

Cita previa agendada en el portal de SEMOVI.

Sin licencia vigente:

Los solicitantes deberán aprobar un examen teórico sobre el reglamento de tránsito vigente. Este examen consta de 20 preguntas y requiere un mínimo de 16 aciertos para aprobar.

En caso de reprobar, se puede repetir una vez; de no aprobar en el segundo intento, se debe reiniciar el proceso.

Disponibilidad y vigencia

La licencia permanente estará disponible hasta diciembre de 2025.

A partir de enero de 2026, todas las licencias expedidas en CDMX tendrán vigencia limitada y deberán renovarse periódicamente, por lo que tramitar la permanente antes de esa fecha es una ventaja para quienes desean evitar renovaciones frecuentes.

¿Dónde realizar el trámite?

El trámite se puede realizar en:

Macromódulo en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Oficinas de SEMOVI.

Oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas ( SAF ).

Puntos de Tesorería Exprés.

Es fundamental agendar una cita previa a través del portal de SEMOVI: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Recomendaciones

Verifica que tu licencia esté vigente antes de iniciar el trámite.

Prepara todos los documentos : identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de pago.

Agenda la cita con anticipación para evitar contratiempos.

Tramitar la licencia permanente en CDMX es ahora más sencillo, pero solo si cumples con los requisitos establecidos por la SEMOVI.

