En Coyoacán seguiremos trabajando por la seguridad, afirma el alcalde Giovani Gutiérrez

La alcaldía Coyoacán se encuentra nuevamente dentro de las demarcaciones en la Ciudad de México con menor índice de percepción en inseguridad, debido a diversas acciones, como recorridos de seguridad con las Fuerzas Armadas, los dispositivos antichelerías, el retiro de autos en abandono y la recuperación de los espacios públicos o la revisión de motocicletas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señaló el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

Tras los resultados del tercer trimestre de la encuesta ENSU del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Coyoacán se ubica dentro de las alcaldías con mejores resultados en materia de seguridad con 46.7 por ciento, “lo que nos incentiva a mantener estos dispositivos de manera aleatoria y permanente”, dijo Gutiérrez Aguilar.

“Quiero comentar que este tipo de acciones las vamos a mantener y vamos a seguir con el retiro de autos en abandono, con los recorridos casa por casa en donde en mano entregamos los teléfonos de emergencia y recomendaciones de seguridad, también con los recorridos nocturnos en donde tenemos mayor percepción de inseguridad y con el retiro de chelerías como el de esta semana”, comentó.

“En coordinación con personal de Escudo Coyoacán y de Vía Pública perteneciente a la Dirección de Gobierno, se retiró un puesto semifijo en donde aparentemente se vendía comida pero que en realidad, servía como cantina o bar en la banqueta, pues los clientes se escondían dentro y estaban cubiertos con una carpa para ingerir bebidas alcohólicas”, añadió.

Coyoacán retira puesto semifijo donde se venía alcohol. ı Foto: Cortesía

El puesto se ubicaba en calzada de La Virgen esquina con Eje 3, colonia Ex Ejido de San Pablo Tepetlapa y, gracias a denuncias de varios vecinos, se logró el retiro del puesto metálico que se encontraba empotrado en la vía pública, así como el retiro de quienes se encontraban dentro escondidos tomando bebidas embriagantes , junto con el mobiliario.

De igual manera esta semana, en un dispositivo conjunto con personal de la Marina, de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de Escudo Coyoacán, se montó un dispositivo en la avenida Delfín Madrigal, en las inmediaciones del Metro Universidad, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en donde se hizo una revisión particularmente a motocicletas.

En total, en coordinación con las autoridades locales y federales, fueron revisadas 143 unidades que eran tripuladas por 203 personas.

Coyoacán implementa dispositivo de seguridad en la avenida Delfín Madrigal. ı Foto: Cortesía

De julio a la fecha se han llevado a cabo 20 dispositivos exclusivamente relacionados con motocicletas con un total de mil 650 personas inspeccionadas y mil 76 vehículos revisados, de las cuales 105 motocicletas han sido remitidas al corralón con su respectiva sanción por infringir el reglamento de tránsito, de acuerdo con la SSC.

Estos dispositivos se han llevado a cabo en colonias como Emiliano Zapata, Carmen Serdán, San Pablo Tepetlapa, en los pueblos de La Candelaria y Los Reyes, así como en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, Del Carmen, Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Carrasco y en todas las secciones de la unidad CTM en la zona de Los Culhuacanes.

