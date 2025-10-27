Detienen a 75 personas durante operativo de seguridad en el Gran Premio de México 2025

Policías capitalinos detuvieron a 75 personas, la mayoría por reventa de boletos, durante el evento de Fórmula 1.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que fueron detenidas 75 personas, principalmente por reventa de boletos y otros delitos durante el operativo de seguridad implementado en el “Gran Premio de México 2025” de la Fórmula 1, si bien el evento concluyó con saldo blanco.

De acuerdo con un comunicado, 3 mil 900 policías participaron en el dispositivo, apoyados por 427 vehículos oficiales, 120 motopatrullas, nueve grúas, dos drones, cuatro ambulancias y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, con el objetivo de mantener la seguridad dentro y fuera del recinto ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

Elementos de la SSC realizaron un amplio operativo de seguridad durante el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ı Foto: SSC-CDMX

Durante los tres días del evento —24, 25 y 26 de octubre—, los oficiales detuvieron a 56 personas por reventa de boletos y a 19 más por delitos como robo sin violencia y posesión de drogas. En total, fueron asegurados cuatro boletos, 10 acreditaciones, 58 bolsas con aparente marihuana, 33 dosis de una sustancia sólida, un arma de fuego, seis cartuchos útiles, una motocicleta, 12 teléfonos celulares y más de 10 mil pesos en efectivo, precisó la dependencia.

La SSC indicó que, tras las revisiones preventivas, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados ante las autoridades correspondientes. En el caso de los revendedores, su situación legal será determinada por un juez cívico itinerante.

Autoridades capitalinas reportaron saldo blanco tras el operativo implementado durante el Gran Premio de México. ı Foto: SSC-CDMX

Además, el cruce de información permitió identificar que 20 de los detenidos tenían antecedentes penales por reventa de boletos. También se informó que dos de los arrestados forman parte presuntamente de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la alcaldía Iztacalco.

De esta manera, la SSC destacó que el operativo permitió garantizar el desarrollo seguro del evento deportivo, que reunió a miles de aficionados a la Fórmula 1 en la capital del país.

