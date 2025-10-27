Reparan el mega socavón en Iztapalapa que se tragó a un camión de refrescos

Concluyeron los trabajos de reparación del socavón que se formó en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, hace 43 días y ya reabrió la circulación en la Avenida 5, donde se registró el hundimiento más grande de la temporada de lluvias 2025.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), el hundimiento se originó “principalmente por los asentamientos naturales del terreno” , lo que afectó un colector de 2.44 metros de diámetro.

Para resolverlo, se sustituyó un tramo de 15 metros de la tubería dañada y se colocó una placa revestida con fibra de vidrio de alta resistencia.

Los trabajos, explicó la dependencia, se realizaron en turnos continuos y con la participación de más de 50 elementos y maquinaria especializada, a fin de acelerar la atención a este socavón que “es el más grande registrado en la temporada de lluvias de este 2025 en la Ciudad de México”.

▶ #Vídeo | La noche del sábado se concluyen las obras del socavón de Renovación, así lo dijo la Jefa de Gobierno, a pregunta expresa de La Razón y respondiendo a la nota que habla de un retraso de 19 días

📹: @soyrangelisima / @LaRazon_mx pic.twitter.com/LcVNFRoIde — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 21, 2025

Además, la intervención incluyó el desazolve y la extracción de material con equipo de bombeo, la instalación de la nueva tubería de fabricación especial y el apoyo de una grúa de 80 toneladas para colocarla.

También se reforzó la zona con concreto estructural, se rellenó con grava controlada y se concluyó con la colocación de la carpeta asfáltica para restablecer la vialidad.

Durante la ejecución de las obras, se llevó a cabo un censo de viviendas en riesgo junto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la alcaldía Iztapalapa, para coordinar acciones de resguardo y la posterior rehabilitación de banquetas y accesos.

Con la reapertura de la avenida, el gobierno capitalino aseguró que la zona quedó estabilizada y segura para los habitantes y automovilistas que transitan por esta colonia al oriente de la capital.

En un trabajo coordinado, la #SEGIAGUA concluyó este domingo la reparación del socavón ubicado en📍 la Avenida 5, colonia Renovación, @Alc_Iztapalapa, y fue reabierta la circulación.@GobCDMX

@SGIRPC@SSC



📰https://t.co/XCA3eky4Cv#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/mLIQdguu5p — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 27, 2025

