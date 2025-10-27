Secretaria de Administración y Finanzas entrega su Primer Informe al Congreso de CDMX

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, entregó al Congreso de la Ciudad de México su Primer Informe de Actividades 2024–2025, en el que destacó que la capital mantiene finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, además de una recaudación récord impulsada por la innovación tecnológica y la confianza ciudadana.

De acuerdo con el calendario legislativo, el titular de la SAF comparecerá ante el Congreso el jueves 30 de octubre, para ampliar la información del informe y responder a los cuestionamientos de las y los diputados sobre el ejercicio fiscal y la política financiera del gobierno capitalino.

Un boletín de la SAF detalla que durante el primer año de la administración, el Congreso aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos 2025, con un monto de 291 mil 525.5 millones de pesos, que incluye un incremento del 18 por ciento en inversión pública.

También que destinaron 17 mil millones de pesos a programas sociales y subsidios, como la Pensión Hombres Bienestar (60–64 años), Ingreso Ciudadano Universal (57–59 años), Beca a Universitarias y Universitarios, Desde la Cuna, Mercomuna y Del Campo a la Ciudad, beneficiando a más de 795 mil personas.

Dieron a las 16 alcaldías un aumento al presupuesto parejo, que calificaron como “histórico”, de 8.8 por ciento anual. Además, se autorizó el presupuesto más alto en la historia del Metro, de 23 mil millones de pesos.

Sobre los ingresos totales a la capital, la SAF anunció que al cierre del tercer trimestre de 2025 aumentaron 8 por ciento anual, alcanzando 252 mil 326.7 millones de pesos.

En ese periodo, los ingresos locales crecieron 21.6 por ciento, con avances en el Impuesto Predial (22.9 por ciento) y el Impuesto sobre Nóminas (33.3 por ciento).

A través del programa “Si Pagas Antes, Pagas Menos”, más de 2.5 millones de contribuyentes obtuvieron descuentos y beneficios fiscales equivalentes a 2 mil 971 millones de pesos.

Informaron que con base en estimaciones, la capital se consolida como la entidad con mayor capacidad fiscal del país, y que los ingresos propios representan el 51 por ciento del total al cierre del ejercicio.

Destacaron también el Programa de Licencia Permanente, que fue implementado en noviembre de 2024 y que superó su meta inicial al emitir 1.13 millones de licencias, 27 por ciento de ellas digitales, cuyos recursos se destinan a infraestructura y movilidad.

Respecto al manejo de deuda, la Ciudad de México obtuvo la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de Moody’s, Fitch y HR Ratings, al mantener una política de desendeudamiento real con una reducción de 1.8 por ciento en 2024 y un acumulado de 7.9 por ciento entre 2018 y 2024. Para 2025 se prevé una disminución adicional de 0.5 por ciento real.

Con el propósito de financiar proyectos sin aumentar la deuda, se crearon nuevos instrumentos financieros: el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS) , que canaliza los recursos del incremento al Impuesto sobre Nóminas; la reorientación del Fondo Mixto de Promoción Turística (FOMIX) para obras con beneficio permanente; y el Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Transporte y Movilidad , que capta los ingresos del Programa de Licencia Permanente.

En infraestructura, el informe del SAF detalla una campaña de reencarpetado con inversión de 2 mil 600 millones de pesos y la intervención de 3.5 millones de metros cuadrados.

También se impulsan proyectos de gran escala como tres nuevas líneas de Cablebús, 17 trenes ligeros y la Línea 14 de Trolebús, que conectará el Metro Universidad con el CETRAM Huipulco.

En materia hidráulica, se llevan a cabo rehabilitaciones de pozos, sustitución de tuberías y acciones de saneamiento.

Sobre la seguridad pública, la SAF reportó la adquisición de más de 3 mil 500 vehículos, principalmente patrullas, como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones.

El informe también destaca avances laborales, como la basificación de 13 mil 254 trabajadores del programa Nómina 8 , que representa 53.1 por ciento del personal, así como el fortalecimiento de los salarios más bajos.

Finalmente, la dependencia subrayó la integración de los ingresos, el gasto y el financiamiento a la política sustentable de la Ciudad de México, orientada a reducir 35 por ciento las emisiones contaminantes hacia 2030.

Entre las medidas implementadas figuran el nuevo Impuesto Ecológico, el Acuerdo por una Ciudad Baja en Emisiones y la creación del Marco de Referencia ODS CDMX, que guiará los financiamientos sostenibles con impacto ambiental, social y de gobernanza.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr