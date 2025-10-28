¡No se va, Rodri no se va!, canta La Sangre Azul en su velatorio

Rodrigo Mondragón, fiel aficionado a La Máquina Cementera de la Cruz Azul, fue despedido entre porras y exigencias de justicia. Su familia confirmó que falleció por asfixia a causa de estrangulamiento tras ser detenido por personal de Seguridad de la UNAM el pasado sábado.

Una centena de familiares, amigos y aficionados solidarios del Cruz Azul se reunieron para exigir justicia y celebrar la vida de Rodrigo Mondragón, asesinado el 25 de octubre tras un partido del equipo de futbol en el Estadio Universitario de la UNAM.

El Dato: El Club Cruz Azul lamentó el deceso de su aficionado y llamó a las autoridades locales a esclarecer lo acontecido en la UNAM.

Las calles de la colonia de Santo Domingo, Coyoacán, se pintaron de azul y blanco por la barra La Sangre Azul. El silencio de la noche fue tomado por cantos y gritos para exigir justicia.

“¡Tú sabes por qué el cielo es azul? ¡Porque Rodri está en el cielo y desde el cielo alienta, alienta a Cruz Azul!”, corearon los barristas, amigos, familiares y vecinos.

Por la mañana, la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que la situación jurídica de los cuatro elementos de Seguridad UNAM, ya detenidos por este caso, será definida conforme avance la investigación del caso.

“Hoy (ayer) se está realizando la necropsia en el Incifo. Será muy importante para avanzar en la investigación y determinar la causa de muerte”, dijo.

2 días han pasado desde lo ocurrido en Ciudad Universitaria

El 25 de octubre, al finalizar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, Rodrigo Mondragón fue detenido.

Según la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, “al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio”.

La autoridad universitaria explicó que Rodrigo Mondragón fue sometido por sus elementos para ser entregado a los policías capitalinos, pero durante este traslado el hombre sufrió un desvanecimiento y llamaron a los paramédicos, quienes confirmaron el deceso.

Ayer, la UNAM emitió un comunicado en el que indicó que entregó toda la información videográfica que solicitó la Fiscalía capitalina. Indicó que estará atenta a las indagatorias y está dispuesta a cooperar con las autoridades.

La máxima casa de estudios también dijo que ya estableció contacto con la familia del aficionado celeste para expresarle sus condolencias y le ofreció apoyo, aunque no precisó de qué tipo.

“Era relajado. Le gustaba convivir con la banda y tomar. Pero no sé merecía lo que le hicieron los guardias”, comentó Diego Ávalos, amigo de la infancia de Rodrigo Mondragón, a La Razón.

“Siempre tratamos de estar tranquilos con la policía. Ahora nos gustaría que hubieran sido ellos los que lo hubieran visto y no los de la UNAM. Ahora estaría en la delegación y no muerto”, dijo Nemesio Pérez, aficionado y líder de la barra del Cruz Azul en Santo Domingo.