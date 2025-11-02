CDMX cierra celebraciones por Día de Muertos con más de 900 mil visitantes en el Zócalo

Ofrenda Monumental por el Día de Muertos en el Zócalo Ciudad de México.

Con una asistencia de más de 900 mil personas en la Ofrenda Monumental del Zócalo y 1.4 millones en el Desfile de Día de Muertos 2025, la Ciudad de México concluyó este fin de semana las celebraciones por una de las tradiciones más emblemáticas del país.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, las actividades se extendieron del 25 de octubre al 2 de noviembre e incluyeron la ópera fílmica Cuauhtemóctzin, que reunió a 15 mil espectadores en tres funciones gratuitas en la Plaza de la Constitución.

Más de 900 mil personas visitaron el Zócalo en vísperas del Día de Muertos. ı Foto: David Patricio / La Razón

Además, en 26 Territorios de Paz e Igualdad se realizaron desfiles, procesiones, conciertos, exposiciones, talleres, funciones de cine y actividades comunitarias que sumaron más de 4 mil 500 asistentes en barrios, colonias y pueblos originarios.

Las celebraciones tuvieron presencia en alcaldías como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tláhuac, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, entre otras, donde se instalaron ofrendas, ferias de emprendimiento y festivales artísticos.

Catrinas monumentales adornaron el Zócalo como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. ı Foto: David Patricio / La Razón

Uno de los eventos más representativos fue la “Danza de los diablos”, tradición afromexicana originaria de la Costa Chica, que simboliza la resistencia y la libertad contra la esclavitud.

Las festividades también incluyeron seis ofrendas monumentales en espacios públicos de las alcaldías Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tláhuac, consolidando a la capital como epicentro del arte, la tradición y el turismo durante el Día de Muertos.

