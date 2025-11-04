Choferes incumplen y usuarios pagan la nueva tarifa por miedo

Si las unidades de transporte concesionado no tienen la pegatina de la nueva tarifa del pasaje, el usuario no está obligado a pagar los 7.50 pesos; no obstante, a pesar de ello, hay capitalinos, quienes prefieren desembolsar el recurso por miedo y para no discutir o pelear con los conductores.

En un recorrido en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, en Tlalpan, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, aclaró que los usuarios podrán reportar cualquier cobro irregular.

“No puede (el conductor) cobrar si no tiene la pegatina (de tarifa actualizada) (...) aquí mismo dice dónde debe ser reportado y nosotros actuaríamos de manera inmediata para sancionar. Tiene que tener el número económico del autobús, la ruta, el lugar donde se subió”, afirmó a La Razón el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor García Nieto, pero usuarios del transporte público concesionado que sí saben esto, no exigen que se cumpla para evitar malos tratos.

El Dato: Para reportar cobros no autorizados o un mal servicio, los usuarios deben comunicarse a Locatel *0311 o hacer la denuncia en las redes sociales de la Semovi.

En un recorrido en los Cetram Huipulco e Indios Verdes, pasajeros compartieron que desconocían que la calcomanía de la tarifa de 7.50 pesos es obligatoria y, sin ella, sólo deben desembolsar 6 pesos.

“Ayer me cobraron el nuevo precio y pagué, pues si no te hacen bronca y le pagué 12 y me dijo: ‘no, ya son 15 pesos’ y como estaba solito el camión pues me dio miedo decirle algo, ¿no? Pues ya le pagué los 15 pesos”, dijo Evelyn Gómez, quien trabaja como niñera y toma el transporte en Iztapalapa.

Desde el 1 de noviembre pasado entró en vigor la nueva tarifa del transporte concesionado en la capital, luego del acuerdo al que llegaron el Gobierno capitalino y distintos grupos de transportistas. Es el séptimo aumento que se da desde 2003.

1.5 millones de personas de la ciudad se estima viajan a diario entre alcaldías

45 pesos, en promedio aumentará al mes el gasto en el transporte

De acuerdo con lo estipulado, los conductores de las unidades deben cumplir con las medidas con las que se comprometieron, entre ellas, no usar vidrios polarizados, usar uniforme, colocar al exterior y al interior de los vehículos las pegatinas del Gobierno sobre los costos del pasaje, entre otras.

Angélica Alonso, de 43 años, quien vive en el oriente de la capital, coincidió con Evelyn acerca del miedo de quejarse y pelear para que sea respetado el precio pasado ante la ausencia de la calcomanía.

“Uso la Ruta 14 que me lleva de Nativitas a Santa Martha. En la mañana ya me dijo el chico que ya eran 9.50 (pesos). Yo no le dije nada, porque yo no me quiero pelear. O sea, me da miedo”, expresó la mujer, quien mencionó que la unidad carecía de las calcomanías requeridas.

Neyra León, de Topilejo, explicó que, por necesidad, paga la nueva tarifa pese a que el camión no porta la calcomanía.

“El aumento a la tarifa me la cobraron desde el sábado (31 de agosto) y todavía no tenía la calcomanía, pero por necesidad, lo tomas... Tienes que bajar a trabajar o a hacer tus actividades”, mencionó.

Previo al aumento, ella solía apartar entre 50 y 60 pesos diarios en pasajes redondos, ahora, llevar y recoger a su hija de la secundaria le va a costar casi 125 pesos por ambas. “Me acorta un poco más en mis gastos”, dijo.

Para Leticia, una usuaria del Cetram Huipulco, el ajuste representa un golpe mensual a la economía familiar, aunque comprende el argumento de los conductores de transporte concesionado.

García Nieto informó que los transportistas de ruta y de corredores tendrán dos semanas aproximadamente para ponerse al corriente y colocar en las ventanas los letreros con el nuevo costo de la tarifa.

El funcionario capitalino advirtió que, al término de ese plazo, la dependencia comenzará a aplicar las respectivas sanciones y multas a quienes no cumplan lo acordado o cobren de más.

GOLPE AL BOLSILLO. Cientos de miles de mexiquenses, la población flotante de la capital mexicana, serán los más afectados por los aumentos en las tarifas de transporte público concesionado, de dos pesos en el Edomex y 1.5 en la capital.

Tal es el caso de Kevin Morales, quien hace cuatro horas diarias de traslado entre su casa, en Coacalco, y su trabajo, cerca del Metro La Raza. Primero llega a la entrada norte de Indios Verdes en un camión, después tomará otro vehículo concesionado para moverse por la ciudad.

“El transporte es muy malo, la verdad. Suben demasiada gente al pesero, está sucio y manejan bien mal. Es demasiado el tiempo y el estrés, pero es lo que nos toca”, comentó en entrevista.

El joven explicó que destina 960 pesos de su salario mensualmente en transporte, pero con los aumentos este gasto podría subir a mil 100.

“Nos pega bastante. Porque no nos suben el sueldo a nosotros y acá nos suben cada vez más las cosas, la inflación sube demasiado. A lo mejor me iba a comprar diario un refresco o algo así, pero ya no se podrá como tal”, lamentó.

Odette, joven menor de edad que viaja cada día de Chimalhuacán hacia su escuela, en Vallejo, gasta 100 pesos diarios en sus pasajes. Pero esto aumentará 10 pesos extra por las nuevas tarifas. Lamenta que esto no se refleje en la calidad del servicio.

“Voy a tener que pedir más dinero a mis papás. El transporte es bueno, pero deja subir a las personas paradas. Ahorita casi choca y todos iban a salir aventados a la calle. Entonces no es tan seguro”, sostuvo.

Datos de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina muestran que en 2020 diariamente 751 mil mexiquenses viajaban a la ciudad para acudir a sus empleos, sin contar a los estudiantes de la ciudad originarios del Edomex.

Si todas estas personas se trasladaran en el transporte concesionado de ambas entidades por la tarifa mínima, entonces pagarían otros cuatro pesos más en el Estado de México y tres en la capital por cada viaje redondo.

La autoridad estima que un millón 566 mil personas de la ciudad se trasladan a diario entre alcaldías para acudir a su trabajo. Si esta población usara sólo el transporte concesionado de la ciudad, entonces pagaría al sector al menos cuatro millones 698 mil pesos cada día.

Lo anterior equivale a dos mil 509 mdp anuales de ingresos brutos adicionales para el sector concesionado del transporte en las dos entidades al año. El triple de los 850 millones que se destinarán para la Renovación Integral de la Línea 3 del Metro.