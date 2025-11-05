Estos son los bloqueos viales y marchas programados este 6 de noviembre en la CDMX

Los transportistas han realizados diversos bloqueos en la Ciudad de México y el Estado de México, y este 6 de noviembre también se espera un bloqueo, pero esta vez por parte de la ciudadanía.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) tuvo una reunión en la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), en la que se acordó que habría un aumento en el costo del pasaje en el transporte de la CDMX.

El aumento que se estableció fue de 1.5 pesos en la CDMX, y recientemene también se registró un aumento en el costo del transporte del Estado de México, por lo que esto repercute en los bolsillos de muchas personas que utilizan el trasporte en ambas demarcaciones.

Debido al reciente aumento en el costo del pasaje en el Estado de México y la Ciudad de México, la ciudadanía realizará una movilización este 6 de noviembre, para expresar su descotento ante el “doble tarifazo”.

Gobierno capitalino y transportistas buscan acuerdo sobre tarifa sin afectar a usuarios ı Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora va a ser la marcha este 6 de noviembre?

El Colectivo por una Mejor Movilidad informó, por medio de un comunicado, que este 6 de noviembre realizarán una manifestación pacifica que comenzará a las 12:30 horas en el Monumento a la Madre, que se encuentra ubicado entre Paseo de la Reforma e Insurgentes Sur.

En el comunicado se establece que este aumento del 20 por ciento en el costo del pasaje del transporte de la CDMX vulnera a las personas que no cuentan con otras alternativas para poder movilizarse.

La movilización comenzará en el Monumento a la Madre este jueves 6 de noviembre a las 12:30 horas, y continuará el recorrido sobre la avenida Insurgentes Sur hacia las oficinas de la Secretaría de Movilidad.

Ruta de la marcha del 6 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

“Solicitamos que se escuche a la ciudadanía y que se transparenten íntegramente las minutas, estudios, grabaciones y lista de asistentes que sustendaron el ajuste”, establece el colectivo en el comunicado.

Asimismo, señalan que se debe dar una integración real a la Movilidad Integrada con horarios confiables, y también que se pueda utilizar la tarjeta de movilidad en todos los medios de transporte.

De igual manera, este colectivo pide que la Movilidad Integrada, que actualmente existe en la CDMX, también sea expandida “hacia zonas marginadas y la perideria”, así como evaluaciones y renovaciones de las personas que conducen el transporte público.

Además de esto, el Colectivo por una Mejor Movilidad pide una reunión pública con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titutal de la SEMOVI, Héctor García Nieto, para que puedan comunicarles las demandas que tiene la ciudadanía.

Comunicado del Colectivo por una mejor movilidad CDMX ı Foto: Redes Sociales