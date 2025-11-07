Criminalización aún persiste, dice Semujeres

Miles de jóvenes marchan en la Ciudad de México para exigir la despenalización del aborto en el país, en 2024.





La titular de la Secretaría de las Mujeres local (Semujeres), Daptnhe Cuevas Ortiz, reconoció que, aunque el aborto está despenalizado en la Ciudad de México desde hace más de 18 años, la criminalización persiste, no sólo desde las instituciones y el personal de salud, sino también desde la sociedad.

En entrevista con La Razón, la funcionaria advirtió que, pese a los avances legales, muchas mujeres enfrentan procesos judiciales o sociales derivados de abortos espontáneos o acompañados.

“Nos levantó mucho interés y también mucho compromiso que las estadísticas de criminalización por aborto de este año (2025) pusieran a la capital en primer lugar, con más de 100 carpetas de investigación.

El Tip: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2021 que es inconstitucional la criminalización total del aborto y se pronunció por garantizar los derechos de las mujeres.

“Eso no es sostenible. No puede coexistir un derecho reconocido en la ley, como la despenalización del aborto, con su permanencia como figura en el Código Penal”, aclaró Cuevas Ortiz.

La secretaria subrayó que la estigmatización social sigue siendo una de las principales barreras para que las mujeres accedan de manera segura y sin miedo a la interrupción del embarazo.

134 por ciento aumentaron las indagatorias por aborto en la capitaldel país entre 2020 y 2024

Añadió que desde la Semujeres se mantiene un acompañamiento institucional para las mujeres que son criminalizadas por abortos u otros eventos obstétricos y que “sólo deben llamar al *765”.

“Estamos trabajando para que las instituciones no revictimicen, para que no se criminalice desde el sistema de salud ni desde la justicia. Pero también tenemos que trabajar con la sociedad: con las y los médicos, con las comunidades, con los medios”, apuntó.