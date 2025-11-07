Detienen a Gabriel Alejandro ‘N’, presunto integrante de La Unión Tepito, junto con 3 acompañantes

Autoridades capitalinas detuvieron a cuatro personas, entre ellas Gabriel Alejandro S. S., presunto integrante de La Unión Tepito, junto con tres acompañantes, a quienes, además, les decomisaron más de 700 dosis de presunta cocaína y marihuana.

Policías capitalinos aseguraron droga y detuvieron a cuatro personas. ı Foto: SSC-CDMX

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quien, además, remarcó que las detenciones fueron resultado de cateos efectuados con apoyo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En un comunicado, las autoridades señalaron que los cateos se obtuvieron tras trabajos de investigación que permitieron reunir datos entregados al Ministerio Público, quien gestionó los mandamientos judiciales.

Los cateos ocurrieron en colonias de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. ı Foto: SSC-CDMX

El primer operativo ocurrió en un domicilio de la colonia Vallejo, en Gustavo A. Madero. Ahí, los uniformados detuvieron a dos mujeres de 18 y 37 años, y aseguraron 300 dosis de posible cocaína, más de 70 dosis de una sustancia en piedra y alrededor de 200 gramos de hierba similar a marihuana, además de un teléfono celular.

En la segunda intervención, realizada en un inmueble de Leona Vicario, en la colonia Centro, fueron arrestados un hombre de 24 años y una mujer de 28. En el lugar se decomisaron alrededor de 300 dosis de posible cocaína en polvo, más de 50 dosis de sustancia en piedra, 200 gramos de aparente marihuana y dos teléfonos celulares.

Entre los detenidos figura Gabriel Alejandro S. S., identificado como presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito, dedicado a la distribución de droga en ambas demarcaciones. También fueron arrestadas Andrea S. M., Estefanny Gabriela R. R. y Victoria Z. M.

Tras su detención, las cuatro personas fueron informadas de sus derechos, mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial. La autoridad definirá la situación jurídica de los implicados y continuará las indagatorias.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, para el combate a los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron, de manera simultánea, dos órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx y @TuAlcaldiaGAM donde fue detenido Gabriel Alejandro "N", presunto integrante… pic.twitter.com/2DNtlozGNh — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 7, 2025

En redes sociales, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que estas acciones fueron resultado de trabajos de “investigación e inteligencia” y se realizaron de manera simultánea contra delitos de alto impacto. “Se aseguraron más de 700 dosis de presunta cocaína, casi medio kilogramo de marihuana y tres celulares”, explicó en su mensaje.

La SSC y la Fiscalía reiteraron su compromiso de combatir a generadores de violencia y avanzar hacia una ciudad “más segura, justa y en paz”. Se recordó que, conforme a la ley, los detenidos son presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

am