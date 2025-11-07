Lanza CDMX programa para impulsar autonomía económica de las mujeres

La jefa de Gobierno anunció apoyos financieros y laborales para mujeres y expresó solidaridad con la presidenta tras los recientes hechos de violencia de género.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó un programa integral de autonomía económica para mujeres que contará con 500 millones de pesos entre 2025 y 2026, con el objetivo de romper “barreras históricas” y ciclos de violencia mediante la independencia financiera.

El programa, encabezado por María Elena Esparza, ofrecerá capital semilla no reembolsable, microcréditos y vinculación laboral con empresas que ofrezcan horarios flexibles.

La jefa de Gobierno citó cifras del INEGI que revelan profundas brechas de género: “En la Ciudad de México hay 42 por ciento de los hogares encabezados por mujeres y 37 por ciento de ellas, es decir, 1.8 millones, sufre pobreza de ingresos”.

Además, señaló que la participación económica de las mujeres es de 57 por ciento frente al 75 por ciento de los hombres.

Brugada enfatizó que las desigualdades económicas tienen su raíz en la división sexual del trabajo: “Las mujeres tienen una gran barrera histórica provocada por la división sexual del trabajo. Lo que tradicionalmente le toca a las mujeres, que son los cuidados, cuidados de todo y de todos y además querer salir a generar ingresos”.

Agregó que el 90 por ciento de quienes dedican más de 40 horas semanales a las tareas de cuidado son mujeres.

Brugada subrayó que “en la Ciudad de México no se tolera la violencia, ningún tipo de violencia contra las mujeres” y aprovechó para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras los recientes hechos de abuso sexual en su contra.

“La presidenta no está sola y desde esta capital le expresamos todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro respeto”, declaró la mandataria local.

El programa se estructura en tres componentes principales. El primero es capital semilla no reembolsable para iniciar proyectos productivos. Microcréditos para negocios ya establecidos, en convenio con Fondeso y el tercer componente, denominado “empresas por horas”, busca vincular a mujeres con empleos formales que ofrezcan flexibilidad horaria.

“Ningún programa social va a sustituir a un empleo. Si las mujeres tienen un buen empleo, son mujeres que van a salir adelante”, afirmó Brugada, quien reconoció que las mujeres buscan “flexibilidad en el tiempo, que les permita atender a los hijos e hijas que tienen en casa”.

La jefa de Gobierno destacó que el programa no se limitará a transferencias económicas, sino en acompañar desde el primer momento “para todo lo que implica hacer un negocio o una empresa que es difícil”.

El acompañamiento incluirá formación con perspectiva de género, asesoría técnica y redes de apoyo.

El programa se complementará con otras iniciativas como el sistema público de cuidados, las Utopías para las Mujeres —espacios públicos transformados— y el programa Ciudad Segura, que incluye “territorios libres de violencia, calles iluminadas, transporte digno”.

Brugada anunció además que, de cara al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, el gobierno capitalino presentará “un plan integral contra el abuso sexual que defina protocolos, comunicación inmediata y atención y judicialización de los hechos”.

