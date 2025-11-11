Autobús de pasajeros cae en socavón, en Coyoacán; no hay heridos | VIDEO

En un nuevo caso de aparición de socavones en la Ciudad de México, un nuevo incidente de este tipo se registró en la alcaldía Coyoacán, cuando un autobús de pasajeros cayó sobre un agujero sobre avenida Del Imán, hechos por los cuales no se reportaron personas lesionadas.

A través de redes sociales, medios locales reportaron que, alrededor del mediodía de este martes, un camión, identificado como de la ruta 60, que circula al sur de la Ciudad, cayó sobre un socavón mientras circulaba por avenida Del Imán, en Coyoacán.

🚨🚨🚨



Un camión de la ruta 60 cayó en un #socavón sobre avenida Del Imán, al cruce con Delfín Madrigal, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía #Coyoacán.



La unidad circulaba sin pasajeros y no se reportan personas lesionadas. Elementos de Protección Civil, del Heroico… pic.twitter.com/t6nowSkSGP — Abejorro (@AbejorroMedia) November 11, 2025

En las imágenes se mira que, aunque es un agujero pequeño, fue suficiente para detener el avance de la unidad. Además, se mira que alrededor hay lodo y agua, por lo que se presume que el autobús resbaló y dio poco margen de maniobra al conductor, lo que ocasionó el accidente.

De acuerdo con los reportes, el autobús viajaba sin pasajeros, por lo que no se registraron personas heridas. Se desconoce si el conductor resultó lesionado por estos hechos.

Asimismo, según los informes de medios, al lugar de los hechos llegaron elementos de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para el retiro de la unidad siniestrada.

Incluso, en las fotografías se aprecia la presencia de una ambulancia.

Un camión de la Ruta 60 cayó en un #socavón ubicado en Av. Del Imán y Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Carrasco, en la Alcaldía #Coyoacán.



Afortunadamente, la unidad viajaba sin pasajeros y no se reportan personas lesionadas.#VozEnComunidad pic.twitter.com/cDZOmqFA5s — opciÓN.mx (@opcion_mx) November 11, 2025

Hasta el momento, autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre estos hechos, por lo que se desconocen más detalles sobre la causa del accidente o el estado de salud del conductor.

Sin embargo, este socavón en Coyoacán se suma a una larga lista de casos similares que se han registrado en la entidad el último año, siendo Iztapalapa una de las alcaldías más afectadas.

Las recientes lluvias que azotaron la capital (con volúmenes de agua históricos, según autoridades) contribuyeron a la aparición de estos accidentes.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico: Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia: Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad: Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas: Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado: Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones: Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente: Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am