Estas son las marchas y boloqueos viales para este 12 de noviembre

Durante las últimas semanas en a Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán se han desarrollado diversas movilizaciones y manifestaciones que han provocado el cierre de vialidades, y se tiene previsto que estas continúen.

Apenas este sábado 8 de noviembre se llevó a cabo una marcha por parte del colectivo Generación Z, en la que se tuvo la presencia de aproximadamente unos 300 asistentes, y se tiene previsto que para este 15 de noviembre se realice otra movilización.

A pesar de que en redes sociales comenzó a circular información sobre un posible deslindamiento por parte de Generación Z para la marcha que se estaba convocando para este 15 de noviembre, la promoción de esta continúa.

Debido a esto, se tiene previsto que tanto este colectivo como el Sector Salud se movilicen este sábado en la CDMX desde las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, y también en diversos estados del país.

Marcha 15 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

Además, también se está convocando a la “Marcha Nacional México se Levanta” este 15 de noviembre en distintos estados, para exigir justicia por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

Estas son las marchas y cierres de vialidades del 12 de noviembre

Para este miércoles 12 de noviembre se tiene previsto que los trabajadores de Poder Judicial de la Ciudad de México se movilicen a partir de las 9:00 horas, y esta marcha comenzará desde el Órgano de Administración Judicial.

Por tanto, esta marcha comenzará el 12 de noviembre desde las 9:00 horas en avenida Revolución, y continuará su trayecto hasta llegar al Consejo de la Judicatura que está ubicado en Insurgentes Sur.

Esta movilización se llevará a cabo debido a que el pago de las y los juzgadores que fueron cesados de sus cargos, por la reciente Reforma Judicial aprobada, será este 10 de diciembre, por lo que los jueces y magistrados exigen el pago de sus indemnizaciones con salario integro.

Marcha PJF ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la convocatoria, se espera que las personas que trabajaban como juzgadoras federales y fueron cesadas por la reforma judicial asistan, así como el personal y los sindicatos del Poder Judicial de la Federación que resultaron afectados.

Asimismo, también se espera contar con la presencia de las asociaciones de las personas juzgadoras, los colectivos ciudadanos y los medios de comunicación para exigir que se cumpla con la indemnización con salario íntegro del artículo décimo transitorio.

De igual forma se pide que el pago de las pensiones complementarias pendientes de las personas jubiladas sea inmediato, y que no se afecte a los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Marcha 12 de noviembre ı Foto: Redes Sociales