C5 emite decálogo y refuerza vigilancia para evitar fraudes durante el Buen Fin

El C5 y la SSC desplegarán monitoreo especial en 165 centros comerciales y zonas de alta afluencia

Con motivo del Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México implementará un operativo especial de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El objetivo es garantizar la protección de los consumidores y prevenir incidentes durante las jornadas de descuentos más importantes del año.

El C5 informó que 1 264 cámaras de videovigilancia estarán activas para supervisar 165 centros comerciales distribuidos en toda la capital.

Las alcaldías con mayor cobertura serán Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán e Iztapalapa, consideradas entre las de mayor concentración de plazas comerciales y afluencia de compradores.

Además del monitoreo en tiempo real desde los centros de control, se desplegarán patrullas, policías de proximidad y módulos de atención ciudadana en los principales puntos de venta. Estas acciones buscan prevenir robos, fraudes y alteraciones al orden público, así como ofrecer una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Como parte de la estrategia preventiva, el C5 difundió el “Decálogo para tener un Buen Fin de año”, un conjunto de recomendaciones para promover compras seguras tanto en espacios físicos como en plataformas digitales. Entre los principales consejos se incluyen:

Planificar las compras y comparar precios antes de acudir a tiendas o centros comerciales.

Llevar solo el efectivo necesario y preferir los pagos electrónicos para reducir riesgos.

Evitar distracciones con el celular y cuidar objetos personales en lugares cerrados o discretos.

Verificar que los sitios web de compra sean oficiales y comiencen con “https://”.

Desconfiar de ofertas exageradas o enlaces sospechosos que lleguen por correo o redes sociales.

El organismo también recomienda mantener actualizados los dispositivos electrónicos, usar contraseñas seguras y evitar realizar transacciones en redes Wi-Fi públicas.

En caso de detectar intentos de fraude o extorsión, las autoridades exhortan a comunicarse a la Línea Anti-Extorsión 55-50-36-33-01, al 911 o al número 089 de denuncia anónima.

Con estas medidas, el Gobierno de la Ciudad de México busca garantizar un Buen Fin seguro y ordenado, fortaleciendo la coordinación entre la ciudadanía, la policía y el sistema de videovigilancia del C5.

