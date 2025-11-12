Mueren dos personas por intoxicación de gas en vivienda de Iztapalapa; hay tres más hospitalizadas

Mueren dos personas por intoxicación de gas en departamento de Iztapalapa.

Al menos dos personas murieron y otras tres se encuentran hospitalizadas tras resultar intoxicadas por gas natural al interior de un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en inmediaciones de la calle San Pedro, colonia Guadalupe del Moral.

Al lugar arribaron equipos de emergencias, que localizaron a cinco personas inconscientes. Dos de ellas perdieron la vida en el lugar, y el resto trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Según N+ Foro, la familia fue encontrada en un departamento de la Unidad Habitacional La Norma, y los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Regional “Zaragoza” del ISSSTE, ubicado a unos cinco kilómetros de distancia.

En tanto, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se apersonó en la zona “para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes”.

Equipos de emergencias arribaron a un edificio ubicado en San Pedro, Col. Guadalupe del Moral, Alcaldía @Alc_Iztapalapa, para brindar atención a una familia intoxicada por gas natural.



Al interior del inmueble se encontraron a 5 personas inconscientes; tres de ellas fueron… pic.twitter.com/llmRP09zMF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 13, 2025

¿Cómo solicitar una revisión a una instalación de gas en CDMX?

Habitantes de la Ciudad de México pueden solicitar al Heroico Cuerpo de Bomberos una revisión gratuita a instalaciones de gas o electricidad en sus viviendas.

Para ello, es necesario realizar una solicitud al correo electrónico prevencionincendioshcb@gmail.com; o a través de WhatsApp, enviar un mensaje al número 55 7514 4189 con los siguientes datos:

Nombre

Dirección

Horario de visita

Prevenir incendios en tu hogar es muy fácil 🏠 solicita la revisión gratuita de tus instalaciones de gas y luz enviando un mensaje de WhatsApp a este número. 👇🏽👩🏽‍🚒#BomberosTeCuida pic.twitter.com/ou3vxZbbmG — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) January 6, 2025

Para prevenir explosiones, incendios e intoxicaciones, el Heroico Cuerpo de Bomberos recomienda instalar detectores inteligentes de gas, que ayudan a detectar fugas a tiempo y reducir los riesgos de incendio o explosión, además de problemas de salud asociados a la inhalación, como:

Náuseas

Mareos

Desorientación

Daños oculares, como irritación o ardor

¿Qué hacer en caso de percibir una fuga de gas?

En caso de sospechar una fuga de gas, el Heroico Cuerpo de Bomberos recomienda actuar de inmediato:

Cerrar la llave del tanque de gas o llave de paso

Salir y evacuar el área o el inmueble

No encender ni apagar luces, aparatos electrónicos, o evitar contacto con corrientes eléctricas, pues una chispa puede causar una explosión

Ventilar el lugar, o abrir puertas y ventanas, si es seguro hacerlo

Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 911 o a los bomberos, al número telefónico 55 5768 2532.

Para conocer más sobre la prevención de riesgos, así como de la importancia de las correctas instalaciones y el manejo de cilindros, puedes escuchar el episodio “¡El gaaaaas!” del podcast Pan Pal Susto.

