‘No hay riesgo para la Línea 2’: Semovi defiende la Calzada Flotante ante críticas

La obra contará con trabajos nocturnos y cimentación profunda; sindicato insiste en priorizar mantenimiento del STC.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México aseguró que la construcción de la Calzada Flotante sobre la Calzada de Tlalpan no afectará la operación ni la infraestructura de la Línea 2 del Metro, luego de que el sindicato de trabajadores advirtiera posibles riesgos por la cercanía de la obra con los túneles del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el proyecto fue revisado junto con el personal técnico del Metro y que los estudios geotécnicos y topográficos realizados demuestran que no existen riesgos estructurales.

“Se llevaron a cabo reuniones con el sindicato y con el equipo técnico del Metro; con base en los resultados de los estudios, no hay problema”, declaró.

De acuerdo con información oficial, la construcción de la Calzada Flotante —un corredor peatonal y ciclista elevado que conectará la zona sur con el Centro Histórico— incluirá trabajos nocturnos, una medida que busca evitar afectaciones al servicio del Metro durante el día.

Además, los estudios de suelo se realizaron a una profundidad de hasta 33 metros, con una inversión aproximada de 10.6 millones de pesos para determinar la capacidad del terreno y el tipo de cimentación necesaria.

Pese a las declaraciones oficiales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), encabezado por Fernando Espino Arévalo, ha manifestado preocupación por posibles asentamientos diferenciales o filtraciones que podrían comprometer la estabilidad de la Línea 2.

El dirigente sindical calificó la obra como “cosmética” y cuestionó que los recursos se destinen a este tipo de proyectos en lugar de priorizar el mantenimiento del Metro.

El gobierno capitalino, sin embargo, insiste en que la obra forma parte de una transformación integral de la Calzada de Tlalpan y busca fomentar una movilidad más segura y sustentable.

En la página de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) se detalla que el corredor elevado se construirá con materiales ligeros y bajo un diseño que respeta la infraestructura existente.

Las autoridades locales reiteraron que continuarán las supervisiones conjuntas con personal técnico del Metro para garantizar que el proyecto avance sin riesgos.

