¿A qué hora inicia y qué calles afectará la marcha de la Generación Z?

La Ciudad de México se prepara para recibir este sábado la marcha convocada por la llamada Generación Z, una movilización que ha generado gran expectación debido a la alta participación prevista y a las implicaciones viales que traerá consigo.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la protesta iniciará a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, uno de los puntos tradicionales de arranque para manifestaciones de gran afluencia.

Las autoridades capitalinas han informado que se esperan contingentes nutridos conformados principalmente por jóvenes de entre 16 y 30 años, pertenecientes a la marcha de la Generación Z, aunque no se descarta la participación de colectivos y organizaciones juveniles de otras edades.

La marcha tiene como destino final el Zócalo capitalino, donde se prevé que los asistentes realicen un mitin.

¿Cuál es la ruta prevista para la marcha de la Generación Z?

El recorrido de la marcha de la Generación Z comenzará en el Ángel de la Independencia y avanzará sobre Paseo de la Reforma en dirección al Centro Histórico.

Posteriormente, los contingentes se incorporarán a Avenida Juárez, al llegar a la altura de la Alameda Central, la movilización continuará hacia Eje Central Lázaro Cárdenas, aunque algunos grupos podrían tomar rutas paralelas dependiendo de la afluencia.

El tramo final se realizará por avenida 5 de Mayo, para finalmente desembocar en el Zócalo, donde se prevé que el acto principal incluya discursos, lectura de pronunciamientos y la entrega simbólica de un pliego petitorio.

Afectaciones viales

Debido a la magnitud de la convocatoria, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció posibles cierres escalonados en Reforma, Juárez, Eje Central y calles aledañas al Centro Histórico conforme avance la movilización.

También se anticipan afectaciones en el servicio de Metro y Metrobús.

Recomienda a la ciudadanía considerar rutas alternas, anticipar tiempos de traslado y mantenerse informada a través de canales oficiales. Asimismo, comercios han reportado la instalación de vallas preventivas, una medida habitual en eventos de alta concentración.

La marcha de la Generación Z no solo representa una expresión social, sino también un importante reto logístico para la ciudad. Conforme avance el día, las autoridades proporcionarán actualizaciones sobre movilidad y seguridad.

