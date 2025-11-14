Brugada entrega insignias ‘Yaotl’ a personal que atendió emergencias recientes en CDMX

Brugada entregó insignias “Yaotl” a personal que respondió a inundaciones y emergencias en la capital.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó más de mil insignias “Yaotl” a trabajadores que enfrentaron las fuertes lluvias, inundaciones y la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y destacó que el reconocimiento es un homenaje directo a su “heroísmo incondicional”.

Durante un evento en Chapultepec, Brugada reconoció a los equipos de salud, la Fiscalía capitalina y el Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, dijo, han demostrado un compromiso ejemplar durante los últimos meses.

La mandataria reconoció el heroísmo de brigadas que atendieron lluvias, explosiones y rescates en CDMX. ı Foto: Captura de video

Cada insignia encierra una historia de entrega, esfuerzo y compromiso. Este reconocimiento no solo honra su valentía, sino que implica un compromiso permanente para seguir construyendo una ciudad más humana, segura y solidaria Clara Brugada, jefa de Gobierno



El acto también recordó a quienes han enfrentado momentos críticos en la historia de la capital, desde el sismo de 1985 hasta tragedias recientes, como la muerte de 31 personas en el accidente del Puente de La Concordia. Entre los homenajes destacó el caso de Alicia Matías Teodoro, reconocida por el sacrificio con el que protegió a su nieta; la mandataria anunció una medalla póstuma en su honor.

Trabajadores de distintas dependencias recibieron la distinción “Yaotl” por su labor en emergencias. ı Foto: Captura de video

La entrega simbólica de insignias alcanzó a personal de las secretarías de Obras y Servicios Urbanos, Gestión de Riesgos, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Ciudadana, Bienestar, Salud, Medio Ambiente y la Fiscalía, entre otras dependencias. El mensaje central se dirigió a quienes trabajan directamente en el territorio, muchas veces fuera de sus horarios, “dejando atrás sus propias preocupaciones para salvar vidas”, señaló.

Durante la ceremonia se destacó el operativo “Tlaloque 2025”, implementado para la temporada de lluvias, cuyas brigadas trabajaron día y noche en desazolve, atención médica, asistencia social y operación de comedores comunitarios en zonas afectadas.

También se reconoció la solidaridad más allá de la capital, con equipos enviados a Veracruz y otras entidades afectadas por inundaciones, el cual, según la mandataria, refuerza un espíritu de ayuda que “trasciende fronteras”.

El evento concluyó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las emergencias recientes.

