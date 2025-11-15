Marcha ‘Generación Z’ termina con 20 civiles lesionados y otros 20 detenidos: SSC

Enfrentamiento entre asistentes de la "Marcha Generación Z" y policías de la SSC frente a Palacio Nacional.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que al menos 20 civiles resultaron heridas durante un enfrentamiento con policías registrado este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, al concluir la denominada “Marcha de la Generación Z”.

En conferencia de prensa, precisó que las personas presentaron “lesiones menores” y que fueron atendidos en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Enfrentamientos al final de la Marcha de la Generación Z dejan 100 policías lesionados. ı Foto: Cuartoscuro

Al mismo tiempo, 100 policías resultaron lesionados, de los cuales 60 fueron atendidos en el Zócalo y 40 trasladados a hospitales para recibir atención médica. Del total, 36 presentan contusiones, cortaduras y otras lesiones, mientras que 4 reciben atención especializada por traumatismos, aunque ninguno se encuentra en riesgo de perder la vida.

“Teníamos al momento 20 personas civiles con lesiones menores, todas fueron atendidas por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas e invitamos, desde luego, a todas las personas que tengan una denuncia a hacerla. Es parte de nuestro protocolo, nosotros estamos abiertos. Como mencioné, no tenemos absolutamente nada que esconder”, subrayó Vázquez Camacho.

Por los hechos, precisó que 20 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades por lesiones, robo y otros delitos; además, otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas .

Explicó que durante la protesta se desplegaron 800 elementos equipados con escudos, cascos, rodilleras y coderas, además de extintores para evitar incendios.

Aseguró que un grupo de encapuchados comenzó a realizar actos violentos, lo que obligó a los elementos policiales a movilizarse para contener la situación. Señaló que los agresores utilizaron piedras, palos, martillos e incluso coladeras que extrajeron de la plancha del Zócalo.

Sobre el enfrentamiento, sostuvo que los uniformados únicamente realizaron “tareas de contención y nunca de represión” . No obstante, aclaró que Asuntos Internos revisará el actuar de los elementos, ante señalamientos de agresiones a civiles, entre ellos reporteros.

“Nuestro respaldo es también a los protocolos con los que contamos. (...) La revisión e investigación de la marcha lo hacemos en todas las marchas, y todos los episodios que pudieran constituir actos desviados del reglamento serán investigados, habrá un debido proceso y, si fuera el caso, habrán también sanciones. Eso es parte de nuestro protocolo en todas las marchas”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, afirmó que la convocatoria a la movilización tuvo como propósito “provocar y generar afectaciones” al Palacio Nacional y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cravioto indicó que en la protesta participaron dirigentes de la derecha mexicana y “pocos jóvenes”, por lo que defendió la instalación de vallas en distintos puntos del Centro Histórico. Señaló que quienes intentaron brincarlas fueron los mismos que generaron confrontaciones con la policía capitalina.

“Nos preocupa que la derecha mexicana se aleje de la democracia, que los opositores no quieran debatir”, expresó el funcionario, quien también reprobó la manera en que “una buena parte” de los manifestantes se condujo durante la movilización.

