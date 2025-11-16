Metrobús CDMX: horario línea por línea para este lunes 17 de noviembre

El Metrobús de la Ciudad de México operará con horarios especiales este lunes 17 de noviembre, por lo que las siete líneas, así como la ruta emergente, tendrán primeros y últimos servicios diferenciados según cada tramo.
A continuación, se detallan los horarios por ruta:
Línea 1
- De Indios Verdes a Insurgentes, los autobuses saldrán de 06:00 a 23:46 horas
- Desde Insurgentes operarán de 06:25 a 22:13 horas
- En el tramo Buenavista–La Joya, el servicio iniciará en Buenavista a las 06:30 y terminará a las 20:57 horas; desde La Joya correrá de 05:59 a 22:05 horas
- Para Indios Verdes–El Caminero, las salidas serán de 05:00 a 23:58 horas en Indios Verdes y de 05:00 a 23:59 horas en El Caminero
- En la ruta Indios Verdes–Pueblo Santa Cruz Atoyac, el servicio irá de 05:40 a 23:46 horas y de 05:48 a 23:50 horas en sentido contrario
Línea 2
- En el tramo Tepalcates–Tacubaya, el servicio se ofrecerá de 05:00 a 00:02 horas desde Tepalcates y de 05:02 a 00:02 horas desde Tacubaya
- De Tepalcates a Etiopía, las salidas irán de 05:34 a 21:14 horas, y desde Etiopía de 06:25 a 22:05 horas
- Para Tepalcates–Colonia del Valle, los horarios serán de 05:03 a 23:00 horas desde Tepalcates y de 05:07 a 23:03 horas desde Colonia del Valle
- En Rojo Gómez–Doctor Gálvez, el servicio operará de 05:30 a 20:28 horas y de 05:46 a 21:38 horas, respectivamente
Línea 3
- La ruta Tenayuca–Pueblo Santa Cruz Atoyac iniciará en Tenayuca de 05:01 a 23:05 horas, y desde Pueblo Santa Cruz Atoyac de 05:02 a 00:17 horas
- Para Tenayuca–Buenavista, el servicio correrá de 05:03 a 23:32 horas y de 05:06 a 00:10 horas desde Buenavista. En Tenayuca–La Raza, habrá servicio de 05:00 a 22:02 horas y de 05:28 a 22:31 horas
- La ruta Tenayuca–Balderas operará de 05:00 a 22:18 horas desde Tenayuca y de 05:48 a 23:07 horas desde Balderas
Línea 4
- Por ruta Norte, el tramo San Lázaro–Terminal 1 y 2 tendrá servicio de 04:30 a 23:50 horas, y en sentido contrario de 04:44 a 00:04 horas
- En Buenavista–San Lázaro (ruta Sur), el servicio será de 05:04 a medianoche y de 05:01 a 23:31 horas
- El tramo Pantitlán–Hidalgo operará de 05:00 a 23:10 horas y desde Hidalgo de 05:34 a 23:43 horas. Para Alameda Oriente–Hidalgo, el servicio irá de 05:00 a 23:21 horas y de 05:42 a la medianoche
- Por ruta Norte, el tramo Buenavista–San Lázaro funcionará de 05:00 a 00:02 horas y de 05:00 a 23:17 horas en el sentido contrario
Línea 5
- En Río de los Remedios–Preparatoria 1, las unidades saldrán de 05:01 a medianoche desde Río de los Remedios y de 05:00 a la medianoche desde Preparatoria 1
- Para Río de los Remedios–Las Bombas, el servicio será de 05:08 a 20:48 horas y de 05:01 a 20:40 horas, respectivamente
Línea 6
- Para el tramo Villa de Aragón–Rosario, los horarios serán de 05:00 a 23:59 horas desde Villa de Aragón y de 05:02 a 00:01 horas desde el Rosario
- En Villa de Aragón–IPN, el servicio operará de 05:12 a 22:51 horas y de 05:06 a 22:51 horas
- Deportivo 18 de Marzo–Rosario funcionará de 05:04 a 23:08 horas y de 05:06 a 22:55 horas en retorno
Línea 7
- La ruta Indios Verdes–Campo Marte tendrá servicio de 05:00 a 00:35 horas desde Indios Verdes y de 05:04 a 23:37 horas desde Campo Marte
- Para Hospital Infantil–Campo Marte, las salidas serán de 05:30 a 22:34 horas y de 06:26 a 23:32 horas
- En Indios Verdes–Diana/Ángel, los horarios irán de 05:19 a 22:23 horas y de 06:07 a 23:14 horas
Ruta emergente L2–L7
Por último, la ruta Alameda Tacubaya–París operará de 05:30 a 23:32 horas desde Alameda Tacubaya y de 05:30 a 23:29 horas desde París.
