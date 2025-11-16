Metrobús CDMX: horario línea por línea para este lunes 17 de noviembre

Metrobús ajusta sus horarios de servicio en sus siete líneas para este lunes 17 de noviembre de 2025.

El Metrobús de la Ciudad de México operará con horarios especiales este lunes 17 de noviembre, por lo que las siete líneas, así como la ruta emergente, tendrán primeros y últimos servicios diferenciados según cada tramo.

A continuación, se detallan los horarios por ruta:

Línea 1

De Indios Verdes a Insurgentes , los autobuses saldrán de 06:00 a 23:46 horas

Desde Insurgentes operarán de 06:25 a 22:13 horas

En el tramo Buenavista–La Joya , el servicio iniciará en Buenavista a las 06:30 y terminará a las 20:57 horas; desde La Joya correrá de 05:59 a 22:05 horas

Para Indios Verdes–El Caminero , las salidas serán de 05:00 a 23:58 horas en Indios Verdes y de 05:00 a 23:59 horas en El Caminero

En la ruta Indios Verdes–Pueblo Santa Cruz Atoyac, el servicio irá de 05:40 a 23:46 horas y de 05:48 a 23:50 horas en sentido contrario

Línea 2

En el tramo Tepalcates–Tacubaya , el servicio se ofrecerá de 05:00 a 00:02 horas desde Tepalcates y de 05:02 a 00:02 horas desde Tacubaya

De Tepalcates a Etiopía , las salidas irán de 05:34 a 21:14 horas, y desde Etiopía de 06:25 a 22:05 horas

Para Tepalcates–Colonia del Valle , los horarios serán de 05:03 a 23:00 horas desde Tepalcates y de 05:07 a 23:03 horas desde Colonia del Valle

En Rojo Gómez–Doctor Gálvez, el servicio operará de 05:30 a 20:28 horas y de 05:46 a 21:38 horas, respectivamente

Línea 3

La ruta Tenayuca–Pueblo Santa Cruz Atoyac iniciará en Tenayuca de 05:01 a 23:05 horas, y desde Pueblo Santa Cruz Atoyac de 05:02 a 00:17 horas

Para Tenayuca–Buenavista , el servicio correrá de 05:03 a 23:32 horas y de 05:06 a 00:10 horas desde Buenavista. En Tenayuca–La Raza, habrá servicio de 05:00 a 22:02 horas y de 05:28 a 22:31 horas

La ruta Tenayuca–Balderas operará de 05:00 a 22:18 horas desde Tenayuca y de 05:48 a 23:07 horas desde Balderas

Línea 4

Por ruta Norte, el tramo San Lázaro–Terminal 1 y 2 tendrá servicio de 04:30 a 23:50 horas, y en sentido contrario de 04:44 a 00:04 horas

En Buenavista–San Lázaro ( ruta Sur ), el servicio será de 05:04 a medianoche y de 05:01 a 23:31 horas

El tramo Pantitlán–Hidalgo operará de 05:00 a 23:10 horas y desde Hidalgo de 05:34 a 23:43 horas. Para Alameda Oriente–Hidalgo, el servicio irá de 05:00 a 23:21 horas y de 05:42 a la medianoche

Por ruta Norte, el tramo Buenavista–San Lázaro funcionará de 05:00 a 00:02 horas y de 05:00 a 23:17 horas en el sentido contrario

Línea 5

En Río de los Remedios–Preparatoria 1 , las unidades saldrán de 05:01 a medianoche desde Río de los Remedios y de 05:00 a la medianoche desde Preparatoria 1

Para Río de los Remedios–Las Bombas, el servicio será de 05:08 a 20:48 horas y de 05:01 a 20:40 horas, respectivamente

Línea 6

Para el tramo Villa de Aragón–Rosario , los horarios serán de 05:00 a 23:59 horas desde Villa de Aragón y de 05:02 a 00:01 horas desde el Rosario

En Villa de Aragón–IPN , el servicio operará de 05:12 a 22:51 horas y de 05:06 a 22:51 horas

Deportivo 18 de Marzo–Rosario funcionará de 05:04 a 23:08 horas y de 05:06 a 22:55 horas en retorno

Línea 7

La ruta Indios Verdes–Campo Marte tendrá servicio de 05:00 a 00:35 horas desde Indios Verdes y de 05:04 a 23:37 horas desde Campo Marte

Para Hospital Infantil–Campo Marte , las salidas serán de 05:30 a 22:34 horas y de 06:26 a 23:32 horas

En Indios Verdes–Diana/Ángel, los horarios irán de 05:19 a 22:23 horas y de 06:07 a 23:14 horas

Ruta emergente L2–L7

Por último, la ruta Alameda Tacubaya–París operará de 05:30 a 23:32 horas desde Alameda Tacubaya y de 05:30 a 23:29 horas desde París.

TE RECOMENDAMOS: Foros ya tienen fecha Alistan consultas sobre el Sistema de Cuidados

🔴 Aviso importante.



El día de mañana 17 de noviembre brindaremos servicio en el siguiente horario por día festivo en todas las líneas.



Consulta el siguiente enlace para conocer los horarios de salida de terminal de cada ruta. ⏰https://t.co/LepW0rRIVw#TómaloEnCuenta 👇🏻🚍 pic.twitter.com/V0Nlm2yxMa — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 17, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr