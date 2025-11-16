Juana María Pedroza presenta primeros logros como concejal en Iztapalapa

Juana María Pedroza Casquera, concejal en Iztapalapa por el distrito 24, llevó a cabo su primer informe de actividades con habitantes de la demarcación para exponer las acciones que ha realizado desde que asumió el cargo en octubre del año pasado.

En su mensaje, Pedroza Casquera destacó su compromiso con la gestión ciudadana que, en este primer año de gestión como concejal, realizó una serie de recorridos por las principales colonias que comprenden su distrito para recabar inquietudes y demandas vecinales, entre las que sobresalen mayor suministro de agua y más seguridad.

Como miembro del Concejo, Juana María Pedroza encabeza la comisión de Cultura desde donde promovió, a través de cuarenta eventos propios, la riqueza histórica de la demarcación, invitando a conocer los lugares turísticos asentados en buena parte de los barrios, así como la promoción de las fiestas patronales de Mexicalzingo, Magdalena Atlazopa y de los Barrios de San Pedro, La Asunción, San Ignacio, San Lucas y Apatlaco.

Asistentes al informe de la concejal Juana María Pedroza en la explanada de la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: Juana María Pedroza

De igual forma, la concejal panista precisó que una de sus prioridades ha sido la defensa del presupuesto participativo donde propuso desde el Concejo de Iztapalapa que se vote en este año el presupuesto programado para el año 2026, con el objetivo de contar con más tiempo para ejercer ambos recursos y garantizar que las obras se realicen de manera más óptima con mayores plazos para la licitación, ejecución y supervisión de las mismas, asegurando que se atiendan las necesidades prioritarias de la comunidad en Iztapalapa.

Al término de su mensaje, Juana María Pedroza reconoció la buena disposición del gobierno de la alcaldía para trabajar de manera coordinada y destacó la realización de recorridos en más de 31 colonias de los distritos 24 y 29, impulsando la participación ciudadana y defendiendo el tema del presupuesto participativo como herramienta de justicia territorial.

En el encuentro que tuvo lugar en la explanada de la alcaldía, estuvo presente Mucio Hernández Guerrero, Director de Gobierno y Seguridad Ciudadana, quien en representación de la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, subrayó la buena disposición de la concejal Pedroza de trabajar con todos los integrantes del Concejo sin distinción política, en beneficio de los habitantes de la demarcación resaltando su vocación de promover las tradiciones y lugares típicos de la demarcación a través de jornadas y eventos culturales.

También asistió al encuentro el titular de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea quien enalteció la labor hecha por Pedroza, ahora como concejal en esa importante zona de la capital, en especial por la difusión hecha en el tema del presupuesto participativo donde la alcaldía Iztapalapa contará con la mayor cantidad de recursos para el siguiente año.

Otros asistentes fueron la diputada local panista Laura Álvarez y Roberto Durán, Director Ejecutivo de Cultura de Iztapalapa, así como varios integrantes del concejo de la misma demarcación.

am