Desfile de la Revolución Mexicana 2025 en CDMX: fecha oficial, ruta, horario y alternativas viales

Entérate de cuándo se llevará a cabo el desfile por la Revolución Mexicana en la Ciudad de México.

Es tradición que cada 20 de noviembre se realice en la Ciudad de México el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, fecha que, además, está contemplada como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Este 2025, el feriado correspondiente al 20 de noviembre se recorrió al lunes 17, para hacer puente con el fin de semana, que también coincide con la temporada del Buen Fin.

Por lo anterior, muchas personas se preguntan cuándo se llevará a cabo el desfile de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México: ¿el 17 o el 20 de noviembre? En La Razón despejamos a duda y también compartimos la ruta, horario y alternativas viales.

¿Cuándo es el Desfile de la Revolución Mexicana en CDMX?

El desfile en la Ciudad de México se realizará el jueves 20 de noviembre . Aunque el puente se recorrió al 17 de noviembre, el evento mantiene su fecha tradicional.

Como ha sido habitual en años anteriores, se espera que el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana inicie a las 10:00 horas y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales en YouTube de:

¿Cuál es la ruta del desfile de la Revolución Mexicana en CDMX?

Cada año, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad (SSC), informa sobre la ruta que seguirá el desfile por la Revolución Mexicana:

Zócalo de la Ciudad de México

Avenida 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Campo Marte

Alternativas viales por el desfile del 20 de noviembre en CDMX

Las rutas recomendadas para evitar los cortes a la circulación y afectaciones viales son:

Avenida Presidente Masaryk

Avenida Constituyentes

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Fray Servando Teresa de Mier

Lorenzo Boturini

Eje 1 Oriente

¿Qué estaciones del Metro cerrarán por desfile del 20 de noviembre en CDMX?

Debido a que el desfile cívico-militar comienza en el la Plaza de la Constitución, es posible que el Metro de la Ciudad de México anuncie el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlan de Línea 2.

Como alternativa para dirigirse a la zona centro, el medio de transporte recomienda a usuarios descender en las estaciones Pino Suárez y Allende, también de la Línea 2; o bien, arribar por San Juan de Letrán, de la Línea 8, así como por Bellas Artes, estación que conecta las líneas 2 y 8.

