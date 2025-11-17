Siguen hospitalizados 11 policías tras marcha ‘Generación Z’, informa SSC-CDMX

La denominada "Marcha de la Generación Z" terminó con actos violentos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Continúan recibiendo atención médica 11 de los policías que resultaron lesionados tras los episodios de violencia registrados en la marcha conocida como “Generación Z” del sábado 15 de noviembre, informaron autoridades capitalinas.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, informó que siguen hospitalizados 11 uniformados, lo cual representa una disminución de tres personas con respecto al domingo, cuando eran 14.

- 60 policías lesionados fueron atendidas en el lugar

Informó que otros 20 civiles fueron atendidos por lesiones, mientras que 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público, de las que 10 fueron dirigidas al Juzgado Cívico y un menor de edad al Sistema de Justicia para Adolescentes.

Por otra parte, Vázquez Camacho aseguró que se han identificado 18 incidentes donde oficiales recurrieron a uso excesivo de la fuerza, lo cual, adelantó, se investigará a fondo.

Aquellos elementos identificados como violentadores de manifestantes y periodistas serán suspendidos temporalmente mientras se hace la investigación de su mal acto.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dijo que la manifestación del sábado fue orquestada por grupos “de la oposición que están en contra de la Cuarta Transformación”.

Finalmente, el secretario de Gobierno, César Cravioto, se pronunció sobre la convocatoria de los colectivos “Generación Z” a una nueva jornada de protestas para el 20 de noviembre.

A propósito, acusó que el hecho de que se haya elegido organizar la protesta para el mismo día del desfile cívico por el aniversario de la Revolución Mexicana es una decisión que “nos parece no tiene las mejores intenciones”.

Sin embargo, aclaró que se desplegará la seguridad necesaria para resguardar la integridad tanto de los manifestantes como de los asistentes al desfile.

