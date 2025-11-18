Metro CDMX HOY 18 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 18 de noviembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 5 y 6; y de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, A y 12; de siete minutos en la línea 7; y de nueve minutos en la línea B.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué pasa en la Línea B?
La línea B detuvo su marcha debido a una revisión en el sistema eléctrico de toda la línea, por lo que el retraso que se generó fue bastante.
Aunque el metro aviso sobre la reanudación del servicio, usuarios afirmas que se encuentran detenidos en diversas estaciones como: Olímpica, Plaza Aragón, San Lázaro, Impulsora y más.
Explican que varios han esperado hasta por 45 minutos el poder abordar un tren debido a la afluencia y el retraso.
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Observatorio presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.
Una de las estaciones con más reportes de atrasos es Tlatelolco en ambas direcciones, además de la estación 18 de marzo, en donde un usuario afirma haber tardado más de 12 minutos esperando un tren.
¿Qué pasa en la Línea 1?
La Línea 1 que corre desde Observatorio a Pantitlán presenta una marcha lenta, usuarios afirman que la alta afluencia que se registra en la línea impide el avance normal de los trenes.
