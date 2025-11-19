Dan otro año para tener la licencia permanente

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el trámite para la obtención de la licencia permanente se mantendrá durante todo 2026.

1 Millón 390 mil 606 licencias han sido entregadas

En conferencia, la mandataria local destacó que, durante el primer año de la emisión de este programa, la Secretaría de Movilidad (Semovi) entregó un millón 390 mil 606 licencias de conducir de este tipo, lo que significó una recaudación de dos mil 341 millones 716 mil pesos.

130 Mil 291 trámites se han hecho en dos semanas de noviembre

“Se han expedido más de un millón de licencias y estos números superan la estimación que teníamos contemplada, y rompió todos los pronósticos previstos al respecto.

“2025 se convirtió en el año de mayor emisión de licencias en la historia de la Ciudad de México, con periodos comparables, con 60 por ciento de incrementos, así que ha habido mucha respuesta buena de la población”, dijo.

El regreso de la licencia permanente se dio el 16 de noviembre de 2024 y finalizaría, según lo planeado, el 31 de diciembre del año en curso.

EL DATO: EL PAN en el Congreso local cuestionó que quienes hagan el trámite por vez primera deben hacer un examen teórico en línea y quienes manejan desde hace tres años no.

Debido a esta situación, en distintos módulos de atención de la Semovi o la Tesorería, los automovilistas hicieron durante los días recientes largas filas para llevar a cabo este trámite, el cual tiene un costo de mil 500 pesos y así mantendrá en la extensión.

Al respecto, el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, mencionó que en sólo dos semanas de noviembre se han hecho 130 mil 291 trámites, cifra cercana a los 130 mil 487 que se hicieron en octubre.

“Estamos experimentando una demanda incrementada, de alrededor de 60 por ciento, lo cual nos habla, no solamente de que tuvimos una gran aceptación por parte de la ciudadanía desde un inicio, sino que hoy en día tenemos muchas ciudadanas y ciudadanos de la capital que están buscando sacar su licencia permanente”, mencionó.

El funcionario destacó la eficiencia en los trámites del documento, como la reducción del tiempo de atención que pasó de 30 a 18 minutos. Además, del total de plásticos emitidos, 28 por ciento fue en formato digital.

Sobre los recursos obtenidos durante el primer año de la licencia permanente, Brugada Molina recordó que éstos estarán en un fondo para mejorar la movilidad en la capital, el cual tiene tres ejes: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público.

La funcionaria local mencionó que entre las acciones impulsadas con estos recursos están la atención de 66 cruces para entornos escolares, 116 cruces conflictivos, la ampliación del programa Ecobici; además, comprar 100 autobuses eléctricos para fortalecer al RTP, entre otras.