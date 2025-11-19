Estas son las marchas y bloqueos viales para este 20 de noviembre en CDMX

Este 20 de noviembre se tienen previstas algunas marchas y bloqueos que causarán caos vial y alteraciones en las rutas de algunas personas que transitan por la CDMX, por lo que se pide tomar precauciones.

Además de las marchas y bloqueos de este jueves, también se prevé que el 24 de noviembre los transportistas y agricultores realicen un paro nacional, en el que tomarán las carreteras e incluso las aduanas.

Sin embargo, durante el paro nacional del 24 de noviembre sí se permitirá el paso de los vehículos particulares y los transportes de personas, y este paro se hará para ejercer presión a las autoridades y al Gobierno Federal.

Agricultores de Guanajuato bloquearon con tractores la carretera León-Aguascalientes. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las marchas, movilizaciones y bloqueos de vialidades del 20 de noviembre?

Para este 20 de noviembre se tiene programado el Desfile Cívico-Militar conmemorativo de la Revolción Mexicana, el cuál comenzará a partir de las 10:00 horas y partirá desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Este dsfile por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana hará un recorrido desde la Plaza de la Constitución y se dirigirá hasta el Monumento a la Revolución, por lo que la ruta será distinta por primera vez.

Desfile Cívico-Militar 20 de noviembre CDMX ı Foto: Redes Sociales

El trayecto del desfile será el siguiente:

Zócalo de la Ciudad de México

Avenida 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

Avenida de la República

Monumento a la Revolución

Asimismo, este 20 de noviembre se tiene previsto que el colectivo Generación Z se manifieste de nueva cuenta, luego de haberse manifestado el 15 de noviembre en la capital.

Esta nueva convocatoria está causando mucha confusión entre los usuarios de redes sociales, pues recientemente se compartió en la cuenta de X del colectivo que, a diferencia del 15 de noviembre, esta vez la marcha de la Generación Z no será en el centro de la CDMX.

De acuerdo con una publicación realizada este martes, la convocatoria del 20 de noviembre será en esta ocación en Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a partir de las 9:00 horas.

Marcha Generación Z ı Foto: Redes Sociales

Este jueves, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vega, hizo un llamado para esclarecer las detenciones que se realizaron durante la marcha del colectivo Generación Z.

Precisó que el proceso para esclarecer las detenciones que realizaron los policías a jóvenes este sábado debe ser transparente, y que las autoridades deben esclarecer con investigaciones rigurosas si realmente los aprehendidos cometieron hechos de violencia.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Catillo Juárez, pidió que se garantice la libre manifestación este 20 de noviembre, mientras que coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición señalaron que posiblemente hubo grupos de choque infiltrados en la marcha de la Generación Z el 15 de noviembre.