Demandan en Cámara alta garantizar protesta pacífica

En un contexto marcado por las protestas del pasado sábado que derivaron en detenciones y enfrentamientos y en vísperas de una nueva jornada de manifestaciones programada para este jueves por la Generación Z, coordinadores parlamentarios de oposición en el Senado y la presidenta de la Mesa Directiva, alzaron la voz para exigir que se respete el derecho constitucional a la libre expresión y se evite cualquier acto de violencia.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, subrayó la importancia de salvaguardar las libertades fundamentales :

“Creo que es importante que siempre haya expresiones y que tenemos que garantizar la libre manifestación de nuestras ideas como lo consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado



Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, en la sesión de este 19 de noviembre del Senado de la República. ı Foto: Captura de Pantalla

Gobierno debe garantizar integridad de manifestantes: PRI

Por su parte, el coordinador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a la solidaridad y responsabilidad con las causas justas.

“Antes de ser priístas o militantes de cualquier partido, somos mexicanos y todos estamos en la libertad de marchar”, señaló, y enfatizó que el gobierno debe “garantizar que se cuide la integridad física, personal de todos” los manifestantes.

El dirigente priista fue contundente al referirse a la respuesta gubernamental ante el movimiento: “Lo que están haciendo es el Estado represor, el Estado autoritario, el Estado dictatorial”.

Moreno subrayó además que la movilización “no es una marcha de la oposición, es una marcha de la gente del pueblo de México”, rechazando así cualquier intento de reducir las protestas a un asunto partidista.

El Dato: El tricolor ha ofrecido proporcionar asesoría legal a los detenidos tras la marcha de la Generación Z del sábado 15 de noviembre.

MC crítica respuesta a protestas y pide respetar posturas

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, fue particularmente crítico del manejo gubernamental de las protestas recientes.

“Esperamos que no haya violencia, que se respeten las distintas posiciones”, expresó el senador, quien además señaló “un pésimo manejo de las manifestaciones” la respuesta de los gobiernos federal y capitalino.

3 de los 19 detenidos, vinculados a proceso por tentativa de homicidio

Castañeda advirtió sobre la estrategia oficial: “La Presidenta y el gobierno (...) están estigmatizando a quienes piensan distinto, descalificando a quienes tenemos opiniones divergentes y hoy más que nunca criminalizando a muchos hombres y muchas mujeres que con absoluta libertad y razón se manifiestan públicamente”.

El emecista fue enfático al señalar: “Lo digo con todas sus letras: la represión, aunque la quieran ocultar, es evidente y no es opción”.

Asimismo, cuestionó el intento de “deslegitimar cualquier manifestación por actos violentos que a ciencia cierta no sabemos de dónde vienen, quiénes son los responsables”, calificando esta estrategia como “un error monumental”.

PAN alerta sobre posibles infiltrados a movilización

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, fue más allá y alertó sobre posibles infiltraciones :

“Todo indica que lo que el gobierno está haciendo es infiltrar, meter grupos de choque que son violentos en manifestaciones legítimas justamente para poder descalificar a quienes se manifiestan de manera pacífica” Ricardo Anaya, excandidato presidencial



El panista anunció que su partido presentará una iniciativa legislativa “para garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos en México nos podamos manifestar de manera libre sin que exista represión”.

De cara a la jornada de este jueves, que coincidirá con el desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, los legisladores coincidieron en apelar a la razón y al respeto mutuo, mientras demandaron al gobierno detener lo que describen como una campaña de deslegitimación contra el derecho a la protesta ciudadana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr