Metro CDMX HOY 19 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 19 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en la línea 5; y de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, A y 12; y de siete minutos en las líneas 7 y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/i8Q1wGarJb — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 19, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Buenavista a Ciudad Azteca presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Una de las estaciones con más reportes de atrasos es Impulsora, así como ambas terminales de la línea.

“Parece que el tiempo de la línea B está bien tomé el tren a las 7:40 en Ciudad Azteca y apenas estamos en impulsora son 35 minutos de trayecto y no vamos ni a la mitad”

“En la línea B no hay alta afluencia, el problema es que en cada estación hace base. 30 minutos de olímpica a villas”

“¡¡Si tienen la oportunidad de usar la línea B, desaprovéchenla!! Se queda detenido en las estaciones, dirección Buenavista"

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que no se registra una alta afluencia para que impida el avance normal de los trenes.

“La línea 3 dirección indios verdes avanzó bien hasta hospital general y ahí empiezan a hacer base en cada estación”

“Los tres se quedan a hacer base en la línea 3 en ambas direcciones”

“No hay servicio en línea 3 dirección universidad, ¿alguien sabe que paso?"

