ERUM de la SSC recibe 25 nuevas ambulancias de Brugada para fortalecer atención médica

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, hace entrega oficial de las 25 nuevas ambulancias al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC.

La Ciudad de México cuenta, a partir de hoy, con 25 nuevas ambulancias para la atención de llamadas de emergencia relacionadas con urgencias médicas; cada una de esas unidades, entregadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están totalmente equipadas y se suman a la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, a través del programa “Más y mejor policía”.

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, licenciado Pablo Vázquez Camacho, así lo mencionó durante la ceremonia de recepción de dichos automotores, realizada en la avenida 20 de Noviembre, a un costado del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la colonia Centro.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, junto a Clara Brugada y otros funcionarios, durante la ceremonia de recepción en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ı Foto: SSC-CDMX

Con el nuevo parque vehicular, abundó, contaremos con mejores herramientas para el cumplimiento no solo de nuestra labor, sino también con la misión que “nos ha encomendado nuestra Jefa de Gobierno: brindar una atención de urgencias médicas prehospitalarias inmediata, humana y profesional”.

Vázquez Camacho comentó que el ERUM, cuerpo especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encargado de la atención de urgencias médicas prehospitalarias y de auxiliar a la población en casos de accidentes, siniestros y desastres naturales, “es un orgullo para nuestra Institución y un referente a nivel nacional e internacional en la materia”.

Las 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas se integran a la flota del ERUM para la atención inmediata de las emergencias médicas en la Ciudad de México. ı Foto: SSC-CDMX

Prueba de ello es que durante cinco décadas, el ERUM ha sido pieza clave en el rescate de personas y atención de lesionados, como en los terremotos de 1985 y 2017; las explosiones de Juan Ixhuatepec y en la Torre de PEMEX; durante los huracanes Paulina y Otis; las inundaciones de Tabasco y en el terremoto de Haití.

“De manera destacada, en la atención y traslado de pacientes durante la emergencia sanitaria del COVID19, y más recientemente, con la atención de las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia, deja evidencia permanente de su vocación de servicio, de su profesionalismo y de su entrega a la sociedad”, insistió.

Actualmente, el ERUM atiende más del 70 por ciento de las emergencias de la Ciudad de México, y es responsable de brindar servicio en 10 alcaldías, con personal altamente capacitado no solo en atención médica, sino en operativos de rescate urbano, vertical y subacuático, y además, es una de las instituciones a nivel nacional que cuenta con la certificación para la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR, por sus siglas en inglés).

Pablo Vázquez hizo énfasis en que el ERUM se inserta como parte fundamental del robusto sistema de atención a urgencias médicas prehospitalarias del Gobierno de la Ciudad de México, de la mano de la Secretaría de Salud y su Centro Regulador de Urgencias Médicas, y del Centro de Comando. Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, a través de la línea 911.

El ERUM de la SSC recibe equipo nuevo para continuar su labor en la atención de más del 70 por ciento de las emergencias y servicios prehospitalarios de la CDMX. ı Foto: SSC-CDMX

Tan solo en lo que va de 2025, el ERUM ha realizado más de 106 mil servicios en beneficio de casi 40 mil personas.

“Sigamos trabajando juntos, de la mano de nuestra Jefa de Gobierno, erigiéndonos como aliados permanentes de las y los ciudadanos, en la construcción de una Ciudad siempre más segura, con justicia y en paz”, convocó finalmente Vázquez Camacho.

A la ceremonia de entrega de ambulancias al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron, entre otros, Nadine Gasman Zylbermann, Secretaria de Salud; Juan Pablo de Botton Falcón, Secretario de Finanzas; Manuel Oropeza, Coordinador General del Gabinete de Seguridad y Procuración y Justicia de la Ciudad de México; José Carlos Guerrero Ascencio, Director Ejecutivo de Urgencias y Atención Prehospitalaria de la Secretaría de Salud, y Diego Luisillo del Río, Coordinador Estatal de Cruz Roja en la Ciudad de México.

El ERUM de la SSC recibe equipo nuevo para continuar su labor en la atención de más del 70 por ciento de las emergencias y servicios prehospitalarios de la CDMX. ı Foto: SSC-CDMX

Así también, estuvieron presentes la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño; el Oficial Mayor de la SSC de la Ciudad de México, Celso Sánchez Fuentevilla, y al Director General del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Alejandro Villegas Ruiz.

am