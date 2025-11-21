Solicita Coyoacán incremento de 10% en presupuesto para 2026

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento del 10% en el presupuesto para 2026, esto para atender proyectos en materia de seguridad, obras y equipo para servicios urbanos con miras a la Copa del Mundo, lo que equivale a 355 millones de pesos más para el siguiente ejercicio.

De aprobarse esta solicitud, la alcaldía Coyoacán contaría con un presupuesto para 2026 equivalente a tres mil 855.2 millones de pesos. El incremento presupuestal del 10% -de 355 mdp- se destinaría a los siguientes rubros: Duplicar el estado de fuerza policial para la Copa del Mundo; reencarpetado y balizamiento de vialidades en la demarcación; adquisición de vehículos y equipo para tareas de servicios urbanos y podas.

Además, también se cubriría el pago obligatorio de casi 70 millones de pesos a causa de un juicio que debe atender la demarcación y que tiene su origen varias administraciones atrás, además de los 114.7 millones de pesos en el capítulo mil -de sueldos y salarios- equivalentes a la proyección inflacionaria del siguiente año.

Giovani Gutiérrez dijo ante las y los diputados: “Hoy Coyoacán tiene un nuevo rostro: dejamos atrás el abandono, los números rojos y los lugares que nos mantenían en el sótano de los indicadores y hemos emprendido, con planeación, organización, coordinación y eficiencia administrativa, acciones que sacaron del abandono a esta demarcación”.

Gracias a ello, añadió el Alcalde, se ha logrado colocar a Coyoacán en los primeros lugares en la baja percepción de inseguridad, en obras, en recuperación de espacios públicos y con mayor eficiencia en todos los servicios urbanos.

Gutiérrez Aguilar sostuvo que cada peso que se destine al presupuesto será dirigido con un propósito claro: mejorar la infraestructura, fortalecer los servicios urbanos, construir obras que perduren, ampliar las oportunidades sociales y atender de manera directa las necesidades de nuestras vecinas y vecinos.

“En próximos meses Coyoacán jugará uno de los partidos más importantes en su historia, con orgullo y pasión seremos, junto con la Ciudad de México, anfitriones de la vigésima tercera Copa del Mundo, sin embargo, estamos claros que, para poder tener la mejor alineación, nosotros, las y los coyoacanenses les solicitamos hacer equipo para obtener la victoria”, dijo a las y los diputados.

El alcalde reiteró su compromiso para que las acciones implementadas, de cara a la Copa del Mundo, funjan como legado para las vecinas y vecinos de la zona.

Giovani Gutiérrez dijo que nunca en la historia de Coyoacán se habían logrado tales resultados, ni sumando varias administraciones, y eso se debe, agregó al esfuerzo colectivo, “gracias al trabajo coordinado entre instituciones, al diálogo permanente con la ciudadanía y al firme compromiso de hacer de Coyoacán un territorio más justo, más seguro y con más obra pública que perdure para siempre”.

