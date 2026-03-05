Va CDMX por plan para ordenar a ambulantes

Clara Brugada con los alcaldes y alcaldesas, tras instalar el gabinete para el Mundial.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que, para el Mundial de Futbol, implementarán un plan de ordenamiento del comercio en vía pública con el objetivo de garantizar la movilidad para los capitalinos y los visitantes durante la justa deportiva.

Durante la instalación del Gabinete de Coordinación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México rumbo al evento deportivo, la mandataria explicó que con este plan se intervendrán zonas estratégicas, como el Estadio Banorte, el cual será sede del partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, el 11 de junio.

El Dato: El gabinete entre el Gobierno local y las alcaldías sesionará cada 15 días y, posteriormente, cada semana para la coordinación operativa en el marco del Mundial de Futbol.

“En Gobierno tenemos el Programa de Ordenamiento del Comercio en la Vía Pública, aquí en el Centro Histórico; en zonas estratégicas como el entorno del estadio, en la Calzada de Tlalpan, en el Cetram Huipulco y también en puntos concretos, en distintos territorios con las alcaldías, para que se cuente con las condiciones adecuadas de movilidad para este verano.

“Uno de los grandes objetivos es el comercio ordenado y el espacio público adecuado, para recibir el Mundial”, dijo la funcionaria capitalina.

Brugada Molina sostuvo que uno de los temas más importantes de su administración, con miras al Mundial, es el comercio ordenado y el espacio público adecuado.

300 canchas de futbol rehabilita y construye la administración capitalina

En años previos, las inmediaciones del Estadio Banorte, antes Azteca, eran un punto para el comercio ambulante, cuyos productos iban desde dulces y comida hasta mercancía de futbol y alusiva a equipos.

Los días en los que jugaban los clubes Cruz Azul y América, el puente del Tren Ligero se llenaba de comercios de alimento y de productos de los equipos de futbol, como camisetas oficiales y no oficiales, banderas, llaveros, gorros, entre otros. A ellos se sumaban comerciantes sobre Tlalpan, quienes ofrecen banderas.

En el caso del Centro de la capital, el Gobierno capitalino ha logrado retirar a algunos ambulantes de calles y de la zona frente al Palacio de Bellas Artes; no obstante, en la Alameda Central, en el Zócalo (donde habrá un fan fest del Mundial) y en zonas cercanas a la plancha aún permea esta situación.

Brugada Molina destacó ayer ante alcaldes y alcaldesas que la capital tiene la seguridad y la capacidad para la organización de eventos de gran magnitud, como ocurrió el pasado 1 de marzo con el concierto de Shakira, y recordó que las más de dos mil obras que se llevan a cabo van a estar listas para el arranque del Mundial.

La mandataria ejemplificó que obras como la Ciclovía Gran Tenochtitlán que conecta Tlalpan con el Zócalo, así como la Calzada Flotante que va del Metro Chabacano a la Plaza Tlaxcoaque, van a estar listas para los extranjeros y capitalinos.

“Todas las obras que presentamos van a estar terminadas antes del Mundial. Es una ciudad que tiene toda la infraestructura necesaria; que tiene la conectividad, que tiene la cantidad de infraestructura turística, y que estamos trabajando muy fuerte, para garantizar que tengan el mejor de los viajes, cuando vengan a México.

“La Ciudad de México está lista y preparada para recibir el Mundial, para recibir a los visitantes”, mencionó la Jefa de Gobierno tras el evento.