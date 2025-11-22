Bebé nieta de ‘abuelita heroína’ de Iztapalapa regresa a México tras completar recuperación

La bebé que fue protegida por Alicia Matías Teodoro, la “abuelita heroína”, durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, regresó a México tras haber finalizado su recuperación en Estados Unidos.

Así lo informó la Fundación Michou y Mau, especialista en atender a menores con quemaduras, la cual gestionó el traslado de la menor a Texas, Estados Unidos, para que recibiera la atención pertinente tras haber estado en el lugar del accidente que dejó 31 muertos.

Mural en Iztapalapa en honor a "La Abuelita Heroína", que salvó a su nieta con su cuerpo cuando ocurrió la explosión. ı Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado, la Fundación destacó que el viernes 21 de noviembre la menor y su mamá regresaron desde el hospital Shriners en Galveston, Texas, en Estados Unidos, para volver a sus domicilios y reincorporarse a la vida normal.

La Fundación detalló que la menor y su mamá llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y fueron trasladadas a sus domicilios con apoyo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Familias de víctimas frente a una ofrenda en La Concordia, el 16 de septiembre. ı Foto: Ivan Ortiz›La Razón

Asimismo, la Fundación agradeció al hospital en Texas por la atención brindada a la menor, así como a la prensa nacional por dar cobertura al caso.

“La mamá de Jazlyn da las gracias por la paciencia y el interés que los medios de comunicación han mostrado ante el estado de salud de su hija. En estos momentos sensibles, su consideración y prudencia han sido de gran apoyo para la familia”, escribió Michou y Mau en un comunicado.

“A partir de ahora estamos a disposición para informar sobre los tratamientos que se le darán a Jazlyn para atender sus secuelas”, concluyó el documento.

La explosión de una pipa de gas sobre el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ocurrió el 10 de septiembre, es decir, hace más de dos meses, tiempo en el que se han actualizado cifras de heridos y fallecidos.

Aunque la mayoría de los heridos han sido dados de alta, la cifra de muertos quedó fija en 31. Las causas del accidente siguen bajo investigación, aunque, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la principal causa apunta a un exceso de velocidad del conductor de la unidad.

