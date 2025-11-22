Caen tres de Los  Rodolfos, en el sur de la CDMX 

Los tres presuntos integrantes de Los Rodos, detenidos ayer en la capital del país.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a tres presuntos integrantes del grupo delictivo identificado como Los Rodolfos, que opera en el sur de la capital del país.

La captura se dio durante un operativo en inmuebles de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, donde las autoridades aseguraron 385 dosis de droga, un arma de fuego, placas de circulación, documentación diversa y chips para teléfonos celulares.

De acuerdo con las líneas de investigación, Los Rodolfos es un grupo generador de violencia relacionado con narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

El Tip: A las tres personas se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

El primer cateo ocurrió en una unidad habitacional de la calle Puente, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan. En el lugar fue detenido un hombre de 28 años y se aseguraron 136 dosis de droga, un arma corta, seis cartuchos útiles y un teléfono celular.

El segundo se llevó a cabo también en Tlalpan, en un inmueble ubicado en la calle 3 de Mayo, colonia Cipreses. Ahí fue detenido un hombre de 49 años y se aseguraron 127 dosis de droga, un dispositivo móvil, placas de circulación, tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

3 Operativos se realizaron para llegar a su captura

El tercer cateo se realizó en Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl, colonia Xochipilli. En ese sitio se detuvo a un hombre de 30 años y se aseguraron 124 dosis de droga y dos teléfonos celulares. Con base en el cruce de información, se identificó que los tres detenidos posiblemente desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo Los Rodolfos.

Además, se confirmó que cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: el hombre de 49 años registra un ingreso por secuestro en 2005; el de 30 años tiene dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte; y el de 28 años cuenta con un ingreso por despojo en 2023.