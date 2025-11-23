Marcha ‘Generación Z’: Morena alista denuncias contra alcaldes de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo Emilio García González, anunció que los próximos días serán presentadas las denuncias pertinentes por el presunto uso de recursos públicos para la generación de violencia en la marcha de la autodenominada Generación Z, el 15 de noviembre.

Durante la conferencia “La Chilanguera”, el funcionario capitalino señaló a los alcaldes como supuestos responsables de las agresiones ocurridas en el Zócalo durante la protesta impulsada por políticos de PAN, PRI y el extinto PRD, así como por empresarios y otros personajes que se oponen a la Cuarta Transformación.

“Vamos a proceder formalmente en una denuncia, tanto en la Fiscalía como en la Contraloría en contra de los alcaldes y quien resulte responsable por dar instrucciones para participar en estos actos violentos.

“En todas estas denuncias que hemos hecho, en estos personajes que estuvieron involucrados, quien tiene el foco de este problema no es ni siquiera quienes operaron materialmente esto, sino ¿quién dio la instrucción? Va a ser la pregunta que va a conducir los trabajos de esta comisión; ¿quiénes fueron los autores intelectuales de los actos violentos?”, mencionó.

Vamos por los #ProfesionalesDeLaViolencia que obligan a comerciantes a marchar en protestas violentas.



Si te obligaron a ir al #15N o te quitaban tu fuente de ingresos, mándanos mensaje.



Vamos por ellos #CaigaQuienCaiga pic.twitter.com/mCCSsr1oml — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) November 23, 2025

El pasado 19 de noviembre, un juez vinculó a proceso a 13 de los 18 detenidos durante la manifestación, de los cuales tres enfrentan cargos por presunta tentativa de homicidio, pero sólo una sigue su proceso en libertad con medida cautelar de firma quincenal.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el conflicto dejó un saldo de 100 policías y aproximadamente 20 civiles lesionados.

Ayer, en la conferencia, la bancada de Morena también anunció que esta semana quedará instalada una comisión especial para investigar los actos de violencia en la marcha autodenominada “de la Generación Z” y la presunta injerencia de Rojo de la Vega Piccolo y Tabe Echartea.

“Esta comisión arrancará los trabajos de investigación, obviamente coordinados por las autoridades competentes, haciéndonos llegar toda la información necesaria para poder preparar un informe que será presentado en el Pleno del Congreso”, mencionó la coordinadora del grupo parlamentario, Xóchitl Bravo Espinosa.

Nos advirtieron: solo faltaba la violencia.



Quienes usan al gobierno para organizar grupos de choque son #ProfesionalesDeLaViolencia



No lo vamos a permitir. Pudieron matar a alguien. Llegaremos a las últimas consecuencias #CaigaQuienCaiga pic.twitter.com/umM1dEjjfD — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) November 24, 2025

La funcionaria morenista además responsabilizó al Partido Acción Nacional de la violencia hecha por el llamado “bloque negro” y aclaró que la comisión represente una persecución política en contra de la alcaldesa del Partido Revolucionario Institucional y del edil del partido blanquiazul.

“No vamos con esta comisión a intentar –como dicen ellos– buscar venganzas políticas, no, el que nada debe nada teme. Tarde o temprano todo sale a la luz”, mencionó.

Esto, porque en la sesión ordinaria del pasado 19 de noviembre, García González presentó un punto de acuerdo sobre el tema, el cual fue aprobado y turnado a la de Coordinación Política (Jucopo), para que la citada Comisión sea instalada a la brevedad.

El punto de acuerdo contempla distintos temas, entre ellos, que Rojo de la Vega Piccolo y Tabe Echartea soliciten licencia temporal de su cargo para ser investigados por su presunta intervención en la protesta.

El acuerdo también establece la creación de esta comisión investigadora y un exhorto a la Contraloría y a la Fiscalía capitalina para investigare los presuntos actos de coacción de funcionarios y comerciantes por parte de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para participar en la marcha.

“Decirles que, en las redes, cuando subimos esta información, ya ha habido, ya se ha contactado gente de no solamente la Alcaldía Cuauhtémoc y de la Alcaldía Miguel Hidalgo, sino de otras alcaldías denunciando que sí los presionaron para acudir a esta marcha.

Policías y asistentes de la Marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre, en el Zócalo capitalino. ı Foto: Cuartoscuro

“Esos son obviamente, pues pruebas que nosotros tendremos, que estaremos haciéndolo lo conducente, pero en verdad hay que levantar la voz, no hay que dejar que nos usen”, dijo Bravo Espinosa.

Tras el acuerdo, la Jucopo, presidida por el panista Andrés Atayde Rubiolo, debe convocar a una reunión de trabajo para integrar esta comisión integradora.

En caso de que el coordinador de la bancada blanquiazul no haga lo anterior, la bancada guinda enviará un proyecto que será sometido al pleno, dominado por Morena.

“Entonces apelamos a poder conducirnos con muchísima responsabilidad. Si hay alguna objeción, Morena -con el voto ponderado- puede pedir que se instale la comisión. Es decir, esta Coordinación y mi vicecoordinación contamos con voto ponderado y podemos instalar la comisión.

“Eso es lo que les queremos decir. Dejar muy claro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, sentenció la coordinadora morenista.

LMCT