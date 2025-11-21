Colectivo ‘Generación Z’ convoca a nueva jornada de protestas para el 14 de diciembre

El colectivo Generación Z México, al cual se le atribuye ser el principal organizador de las jornadas de protestas del 15 y 20 de noviembre, convocó a una nueva movilización nacional para el domingo 14 de diciembre.

A través de una publicación en redes sociales, el colectivo publicó una imagen en la cual fija la fecha para la nueva jornada de protestas, el 14 de diciembre, la cual, aseguró, espera que cuente con alcance nacional.

“Próximamente más información”, se lee en la convocatoria, de la cual no se proporcionó más información.

El colectivo Generación Z México también fue uno de los principales convocantes a las marchas del 15 de noviembre, que solo en Ciudad de México reunió a 17 mil personas, aunque dejó varios detenidos; y del 20 de noviembre, la cual reunió un aforo considerablemente menor, de apenas un par de cientos de asistentes.

A propósito, el grupo aseguró que la marcha del 20 de noviembre contó con “fallos en la organización”, los cuales impidieron que se realizara con el aforo esperado.

Particularmente, el colectivo se refirió a la convocatoria organizada por grupos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual, como reportaron medios locales el jueves, no fue exitosa, pues los puntos de encuentro de los contingentes universitarios lucían vacíos.

“La desorganización presentada el día de ayer referente a lo ocurrido en la UNAM y la marcha que se realizó durante el desfile, se debió principalmente a fallos en la comunicación”, explicó el grupo en un comunicado.

Aclaró que estos fallos responden a que son un “organismo descentralizado” sin una estructura jerárquica rígida, lo cual abre la puerta a múltiples errores de organización de este tipo.

“Somos un organismo descentralizado, funcionamos sin una estructura jerárquica rígida, creemos en la libre expresión, y nos manejamos bajo el fundamento de que las acciones y la organización es decisión de todos los miembros, es por esto que no fue posible coordinar de manera adecuada las acciones previstas en tan poco tiempo”, abundó.

“A pesar de las dificultades, lo ocurrido ayer demuestra que el espíritu de la Generación Z sigue en pie, unido y dispuesto a luchar por un México mejor”, concluyó.

Mientras tanto, colectivos afines a la Cuarta Transformación respondieron con una convocatoria a una marcha en apoyo a los Gobiernos de este movimiento, la cual ocurrirá en Ciudad de México el 6 de diciembre a partir de las 09:00 horas.

