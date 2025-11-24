Vinculan a proceso a dos detenidos por el homicidio del cantante argentino Federico Dorcaz

La Fiscalía capitalina obtuvo la vinculación a proceso de Andy “N” y Geovanni “N”, detenidos por su presunta participación en el homicidio doloso de Federico Dorcazbero, cantante argentino asesinado en octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la FGJCDMX, los dos detenidos permanecerán en prisión preventiva, luego de que un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación. En la audiencia del 23 de noviembre, la autoridad fijó un plazo de dos meses para el cierre de la indagatoria.

La investigación señala que el 9 de octubre, Dorcazbero fue interceptado en su vehículo por varias motocicletas; “varios sujetos descendieron y accionaron un arma de fuego”, se lee en el comunicado. Entre ellos se encontrarían Andy “N” y Geovanni “N”, quienes habrían abierto fuego antes de escapar del lugar.

Andy “N” fue detenido el 17 de octubre en Gustavo A. Madero, tras una persecución que inició por una solicitud ciudadana de auxilio por robo a transeúnte. Según la SSC, durante el operativo hubo intercambio de disparos y el joven resultó lesionado.

Tres días después, el 20 de noviembre, agentes de la PDI y de la SSC realizaron cuatro cateos en inmuebles de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, donde fue capturado Geovanni “N” y se aseguraron un arma de fuego, teléfonos celulares y dosis de aparente droga.

En los comunicados oficiales se afirma que ambas detenciones derivan del mismo caso: el asesinato del músico, quien presuntamente se habría resistido a un asalto. Los jóvenes, ambos de 18 años, fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando sus capacidades de investigación “para presentar a los responsables ante la justicia”, así como el respeto al principio de presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria.

am