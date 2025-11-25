Bicitaxis en CDMX deberán exhibir sus tarifas ante cobros excesivos; van por operativos de supervisión

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, instruirá a la Secretaría de Movilidad (Semovi) para que obligue a conductores de bicitaxis a colocar las tarifas autorizadas dentro de sus cabinas, ante denuncias por cobros excesivos en zonas turísticas y en inmediaciones del Centro Histórico.

En conferencia de prensa, recordó que este servicio de transporte público está regulado en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, por lo que pidió a la ciudadanía denunciar cualquier abuso, especialmente cuando los prestadores del servicio sobrepasen la tarifa permitida.

“Voy a instruir a la Secretaría de Movilidad que obligue a que públicamente se ponga en cada uno de los bicitaxis el monto, la tarifa, de lo que se puede cobrar”, afirmó.

Brugada agregó que el gobierno capitalino realizará operativos para supervisar el cumplimiento y atender los reportes ciudadanos.

De acuerdo con el artículo 164 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, quienes presten servicio de transporte público, como ciclo taxis, “deberán exhibir en forma permanente y en lugares visibles de sus vehículos, terminales, bases y demás equipamiento auxiliar con acceso a los usuarios, la tarifa aprobada de acuerdo al servicio de que se trate".

Aunque la ley indica que la tarifa debe estar regulada y exhibida, no existen montos desglosados para el servicio en ciclo taxi, como sí ha hecho la Secretaría de Movilidad para otros medios de transporte público, como microbuses, autobuses y vagonetas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr