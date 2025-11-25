CDMX registra MALA calidad del aire hoy 25 de noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta en La Razón el estado de la calidad del aire en el Valle de México.

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es MALA este martes 25 de noviembre de 2025, lo que representa riesgo alto a la salud de la población por concentraciones de ozono (O3).

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 25 de noviembre

El último reporte del SIMAT registra MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre .

A las 15:00 horas, seis estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Azcapotzalco (CAM)

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

En tanto, seis estaciones de monitoreo siguen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire hoy 25 de noviembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este 25 de noviembre, en todas las estaciones de monitoreo activas en el Estado de México reportan MALA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

En tanto, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 4 puntos de radicación ultravioleta (UV), por lo que se recomienda a la población expuesta al sol utilizar protección como sombreros, gafas con filtro UV o protector solar con FPS 30+.

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este martes 25 de noviembre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 25 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr