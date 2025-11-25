Lanzan un plan para protección de las mujeres y niñas chilangas

Clara Brugada e integrantes de su gabinete, ayer, al presentar la campaña.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha la campaña Si Te Toca, nos Toca no sólo para la prevención de la violencia de género, también para visibilizar las desigualdades que viven mujeres y niñas.

Durante la presentación, la mandataria capitalina destacó que ésta se trata de una acción de comunicación masiva en la que serán difundidos 12 mensajes que aluden a la responsabilidad de mujeres y hombres para la prevención de la violencia de género.

El Dato: Desde 2022, el Gobierno mantiene la Línea SOS Mujeres *765 para la atención y seguimiento especializado de denuncias de mujeres víctimas de violencia de género.

“El principal mensaje que hoy enviamos es: si te tocan, nos toca. Si te tocan, nos toca ser el Gobierno que te apoya. Si te tocan, nos toca ser el Gobierno que te atiende. Si te tocan, nos toca mejorar los espacios, para que camines tranquila.

“Y también hay mensajes hacia la ciudadanía en general, pero a los hombres en particular. Si te tocan, nos toca ser hombres que reflexionan y deciden no ejercer violencias. Si te tocan, nos toca ser las personas que no cierran los ojos ante el abuso; ante el abuso sexual”, mencionó.

250 actividades se llevarán a cabo en contra de la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Brugada Molina aclaró que la campaña no durará sólo 16 días, sino que la mantendrá durante su administración.

Además, la Jefa de Gobierno anunció que hoy enviará al Congreso de la Ciudad de México un paquete de iniciativas en materia de violencia familiar y abuso sexual, entre cuyos contenidos está el garantizar hoteles seguros para las mujeres.

La administración local también presentará una Defensoría de las Mujeres y en los próximos días anunciará un nuevo programa social: el de apoyo a hijas e hijos de víctimas de feminicidios; también se firmará un convenio con rutas de transporte concesionado para prevenir y sancionar el acoso y el abuso sexual.

“La Ciudad de México tiene que ser un territorio libre de violencias contra las mujeres. Quien se atreva en la Ciudad de México a tocar a una niña o a una mujer en esta ciudad, será sancionado con todo el peso de la ley.

“Si te violentan, nos levantamos y como Gobierno actuamos. Si intentan callarte, gritamos todas y como Gobierno garantizaremos que tu voz se escuche. Si quieren dividirnos, nos unimos”, manifestó Brugada Molina.

Sobre los 16 días de activismo, la Jefa de Gobierno destacó que en la Ciudad de México se llevarán a cabo 250 actividades culturales, de salud, entre otras.