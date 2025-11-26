Arranca preconsulta Sistema de Cuidados en la CDMX; discusión en el Congreso, hasta febrero de 2026

Inicia consulta previa sobre el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

Arrancaron los foros de preconsulta Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con el fin de conocer las necesidades de la población capitalina en la materia, que van desde las tareas domésticas y el autocuidado hasta la atención de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

Desde la Utopía Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, arrancó esta etapa en el Congreso de la Ciudad de México hasta el 17 de diciembre, con la realización de foros con especialistas en cuidados y el registro de opiniones de personas cuidadoras y que necesitan cuidados a través de formularios físicos y digitales.

Del 12 de diciembre al 31 de enero del 2026, se llevará a cabo la consulta de la próxima Ley del Sistema de Cuidados de la capital mexicana, acompañado de audiencias públicas en cada una de las 16 alcaldías. Con base en lo anterior, en febrero de 2026 se elaborará un dictamen que será sometido al pleno del Congreso para su aprobación.

El Sistema de Cuidados es una de las mayores apuestas de políticas públicas del gobierno de Clara Brugada Molina. Se trata de un conjunto de infraestructura, programas sociales y presupuesto para reconocer, redistribuir y reducir las labores de cuidados, principalmente realizados por mujeres sin ninguna remuneración.

Durante la inauguración del evento, la coordinadora de la comisión de Igualdad de Género, la morenista Cecilia Vadillo Obregón, destacó la participación de todas los grupos parlamentarios para esta preconsulta.

“El sistema es algo tan trascendente que va a cambiar por completo las dinámicas de familias , porque cambia quien se dedica a las labores del hogar y libera tiempo a las mujeres que se dedican a estas tareas”, destacó la diputada.

El líder parlamentario del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, comentó que esta colaboración legislativa permitirá resolver los retos del Sistema de Cuidados, para que este sea “el principal legado de esta legislatura”.

Royfid Torres González, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, enfatizó la importancia de adaptar el sistema de cuidados a las necesidades de cada alcaldía.

“Esta ciudad es profundamente desigual. No es lo mismo el cuidado requerido en el poniente y oriente” Royfid Torres González, diputado local de Movimiento Ciudadano



cehr