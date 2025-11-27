Se registra microsismo de magnitud 2.3 en Álvaro Obregón, CDMX

El Servicio Sismológico Nacional registró un microsismo la mañana de este jueves 27 de noviembre del 2025. De acuerdo con el reporte, la magnitud alcanzó 2.3 y se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades el movimiento sucedió a las 07:49 horas, con una profundidad menor a 1 kilómetro.

Fue percibido en diversas colonias de la zona, en donde, vecinos reportan un movimiento fuerte pero corto.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 27/11/25 07:49:33 Lat 19.35 Lon -99.24 Pf 0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 27, 2025

La aplicación dedicada a dar alertas sismológicas, Sky Alert indicó que el microsismo solo fue “percibido en la zona del epicentro y colonias muy cercanas”, por lo que usuarios de redes sociales comenzaron a dar sus reportes.

Algunas de las colonias donde afirman que se sintió el movimiento son:

La Loma, Santa Fe

Lomas de Tarango

Las Águilas

Olivar del conde

Colonia Observatorio

Molino de Rosas (movimiento leve)

A través de redes sociales se comparte un video del momento exacto del microsismo en la Ciudad de México, en donde se puede observar que el movimiento, si bien, no tuvo tanta intensidad si se percibió como un “jalón fuerte”.

Percepción débil pero notoria en la Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX por #microsismo magnitud 2.3. #Sismo pic.twitter.com/Ipt7faMSBi — DxnixlRxbrxck (@DRxbrxck) November 27, 2025

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

