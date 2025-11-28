Clara Brugada y transportistas firman convenio para garantizar viajes seguros para niñas y mujeres.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este mediodía la firma de un acuerdo de 15 puntos, del programa Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres, con representantes del transporte público concesionado de la Ciudad de México, a fin de garantizar viajes libres de violencia para las mujeres.

La mandataria capitalina destacó que entre las acciones que de manera conjunta se realizarán con los permisionarios está la colocación de botones de pánico en todas las unidades del transporte concesionado de la Ciudad de México, con el objetivo de promover la respuesta de las autoridades ante una situación de agresión contra las mujeres, medida que no sólo favorecerá el combate a ese tipo de conductas, sino que fortalecerá el combate de otros delitos.

“El llamado es a sumarse a la causa de luchar contra la violencia hacia las mujeres, y digo luchar porque se trata de eso: es pugnar, es esforzarnos y trabajar para que en el transporte público no se cometan actos de violencia hacia las mujeres”, expresó Brugada Molina.

Arrancamos la estrategia "Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres y Niñas" desde el CETRAM Chapultepec, donde 31 corredores de transporte se sumaron al llamado de hacer del transporte público un espacio seguro. Reafirmamos que las mujeres y niñas tienen derecho a moverse… pic.twitter.com/zzoLJ5km1A — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 28, 2025

Durante el evento, realizado en Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec, donde representantes de 31 corredores decidieron sumarse a la causa, Brugada Molina señaló que es muy importante hablar del tema de violencia hacia las mujeres en el transporte público y en cualquier punto de la ciudad.

“No es normal que una mujer suba al transporte con miedo a ser acosada o abusada; no es normal que una niña desde temprana edad tenga miedo de viajar en el transporte público; no es normal que alguien grabe a las mujeres al interior del transporte público; no es normal que cualquier mujer o cualquier niña aprenda a tener miedo. Nada de eso es normal, todo eso es violencia”, remarcó la titular del Ejecutivo local.

“El objetivo es que en la Ciudad de México podamos garantizar un viaje sin violencia”, aseguró la jefa de Gobierno al exponer los 15 puntos contenidos en el convenio firmado con las y los transportistas:

Difundir de forma permanente la campaña “Si te tocan, nos toca”. Presentar un protocolo de actuación inmediato para mujeres, operadores y empresas. Promover una cultura de cero tolerancia a la violencia en cualquier de sus manifestaciones. Fomentar entornos seguros dentro de las unidades mediante acciones preventivas. Colocar información visible para las mujeres sobre lo que se tiene que hacer en esos casos. Respetar la señalización institucional en material de género y seguridad Mantener la iluminación de las unidades, su limpieza y la operación adecuada Aviso de inmediato a las autoridades competentes cualquier situación de riesgo o violencia sexual. Capacitar en temas de género, de derechos humanos y de masculinidades a operadores. Colocar Módulos de Atención Integral contra la violencia hacia las mujeres en los Cetram. Implementar un botón de pánico en todas las unidades. Convertir a la Ciudad de México en pionera respecto a garantizar un viaje libre de violencia sexual en el transporte. Manejar responsablemente. Instalar Caminos de Mujeres Libres y Seguras para llegar a los Cetram. Fomentar la participación de mujeres conductoras.

La Ruta Libre de Violencia contra Mujeres y Niñas es una realidad porque tienen derecho a moverse libres, seguras y sin miedo. Incorporamos tecnología y un protocolo claro de acción para que, ante cualquier situación de acoso, actuemos de inmediato. Nuestro compromiso es firme:… pic.twitter.com/wPiZNM2R0O — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 29, 2025

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, expuso que el transporte público concesionado es uno de los espacios públicos donde las mujeres sufren mayor violencia, lo cual representa una barrera que restringe su derecho a una movilidad segura, libre y autónoma.

En ese sentido, destacó la importancia de la alianza con el sector de transporte público para cumplir los lineamientos de movilidad y aplicar las sanciones correspondientes a través de la implementación de Rutas libres de violencia hacia las mujeres, lo cual forma parte de la campaña “Si te tocan, nos toca”.

Y manifestó: “este es nuestro llamado a los concesionarios, a los operadores, a los cobradores, a las y los despachadores, que sean aliados de las mujeres, que las mujeres dejemos de tener miedo de denunciar a nuestros agresores, porque ya sabemos que cuando decimos ‘algo está pasando aquí’, habrá gente que nos responda, que nos cobija, que nos acompaña”.

El secretario de Movilidad, Ulises García Nieto, detalló que se convocó a concesionarios, operadores, transportistas y organismos del sistema integrado de transporte para atender una causa urgente y justa: garantizar que todas las mujeres y niñas de la Ciudad de México puedan desplazarse seguras, libres de violencia y con pleno respeto a sus derechos.

Finalmente, García Nieto mencionó que la Jefa de Gobierno anunciará diversas acciones adicionales, porque este es sólo el inicio de un trabajo continuo para transformar la movilidad con perspectiva de género. “Vamos a seguir trabajando —dijo—, así que enhorabuena y muchas gracias”.

Clara Brugada estuvo acompañada por la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann; la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, así como representantes de las concesionarias de transporte: de Grupo Sisa, Jesús Padilla Centeno; de Cotza, Karim Ruano; de Catoxomil, Sergio Espinosa Vallecillos; de Rutas Unidas, Enrique Hernández Aguilar; Movilidad del Noreste, Cristian Yáñez Hernández; de Zeusa, Rafael Mandujano González, así como operadoras y operadores de rutas transporte.

