Detenidos en protesta afirman que acusaciones fueron “al azar”

Sergio “N”, Bryan “N” y Gabriel “N”, detenidos durante la marcha de la autollamada Generación Z, el 15 de noviembre, tras los hechos violentos en el evento. Su abogado, Ricardo Colorado, aseguró que los delitos fueron “asignados al azar” y que la autoridad ha retrasado injustificadamente la revisión de sus medidas cautelares.

El litigante detalló que Sergio “N” y Bryan “N” fueron imputados por robo y lesiones, mientras que Gabriel “N” enfrenta un proceso por tentativa de homicidio. Este último se encuentra en libertad y debe acudir a firmar cada 15 días como parte de la medida cautelar impuesta.

Morena anunció que denunciará a los alcaldes de Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Sergio “N”, de 38 años, contó a La Razón que sí acudió a la marcha para solicitar medicamentos oncológicos, debido a la enfermedad que padeció su madre.

El sospechoso recordó que escuchó a los policías gritar “ahí hay un grandote” y que “entre muchísimos” comenzaron a corretearlo. Actualmente presenta lesiones en la columna, hematomas y dolor persistente en el brazo.

Pese a estar acusado de robo calificado y lesiones dolosas, Sergio “N” sostiene que no conoce a las supuestas víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y que “esos delitos fueron puestos al azar”.

20 civiles, al menos, resultaron heridos durante los hechos violentos

De acuerdo con la SSC, los hechos violentos, encabezados por sujetos embozados, provocó que cerca de 100 uniformados resultaran heridos tras ser atacados. Derivado de esto, los agentes detuvieron a 19 sujetos, entre ellos un menor de edad; además, tres son investigados por presunta tentativa de homicidio.

El pasado miércoles, la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa, y su colega, Paulo Emilio García González, denunciaron que, de acuerdo con información que les entregaron priistas, presuntamente el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, planeó la contratación de grupos porriles para los actos de violencia.

Bryan “N”, de 35 años, permanece en prisión preventiva desde hace una semana. Su tío, Homero García, dijo en entrevista que el joven no participaba en la protesta y sólo acudió al Centro a comprar refacciones para los celulares.

“Él vive de arreglar celulares y tablets. Estaba detrás de la Catedral cuando lo corretearon y empezaron a golpearlo”, dijo.

Su abogado solicitó modificar las medidas cautelares y presentó documentos y testimonios de vecinos para demostrar arraigo, pero el juez negó el cambio hasta que la Unidad de Medidas Cautelares haga una evaluación de riesgo, un punto que, según Ricardo Colorado, no formaba parte del debate en la audiencia.

Gabriel “N”, enfrenta en libertad un proceso por tentativa de homicidio y, de acuerdo con su defensa, fue detenido y golpeado, “porque lo vieron muy cholo”, debido a sus tatuajes en la cabeza.

El hombre trabaja en la Secretaría de Administración y Finanzas local y afirma que acudió al Centro a ver la protesta.