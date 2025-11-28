Identifican a 4 y recuperan mil fragmentos en el Dolores

Personas buscadoras en el Panteón de Dolores, el 18 de noviembre.

La cofundadora de la colectiva Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, afirmó que, luego de la primera etapa de la exhumación de más de mil fragmentos óseos de fosas comunes del Panteón Civil de Dolores, hay cuatro personas previamente identificadas como desaparecidas.

La activista explicó que, como parte de estas acciones de búsqueda e identificación de restos, las autoridades harán estudios de antropología, odontología y genética para un total reconocimiento.

“Ya hay cuatro personas previamente identificadas, la idea es que se exhumaran para hacer la total identificación (...) para, finalmente, ser restituidos a sus hogares”, mencionó a La Razón.

El Dato: Un compromiso del Gobierno de la Ciudad de México es que ningún cuerpo sea enviado a la fosa común sin haber sido plenamente identificado.

Esta primera etapa de exhumaciones en el panteón localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo inició el pasado 18 de noviembre y forma parte de los compromisos de la Estrategia para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el 28 de abril pasado.

Mil restos, al menos, fueron recuperados para su identificación en esta etapa

Desde el comienzo de las labores a la fecha, Una Luz en el Camino reportó más de mil fragmentos recuperados, algunos pertenecientes a amputaciones “y fueron 23 individuos (cuerpos completos)”.

Jaqueline Palmeros explicó que, si bien hay satisfacción de las familias de personas desaparecidas por la manera como se llevó el proceso, el trato que recibieron las familias por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que encabeza Luis Gómez Negrete, las revictimizó.

La madre buscadora explicó que existió una falta al respeto al acceso a la memoria, pues limitó el acceso a medios de información, las familias no recibieron una alimentación digna y no se les permitió pasar a la zona cero, ya que el acceso sólo era para expertos solidarios.

75 fosas comunes en el panteón contienen cerca de 20 mil restos sin identificar

“Esto no quiere decir que hayan hecho las cosas mal; sin embargo, sentimos que siguen violentando nuestros derechos. En esta ocasión fue el acceso a la verdad, a la memoria, a la libre expresión.

“En particular, hubo un maltrato hacia las familias por parte de la subdirectora de casos de larga data, su nombre es Alexandria Sevilla. Revictimizó y limitó a las familias de tener todos esos accesos”, mencionó la madre de Jael Monserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en el Ajusco, en Tlalpan. Algunos restos de la joven fueron hallados por su madre y otras activistas en noviembre de 2024.

Sobre este último punto, la activista informó que solicitarán la destitución de la funcionaria de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que encabeza Luis Gómez Negrete.