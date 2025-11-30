Clara Brugada presenta campaña ‘Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar’

Autoridades anuncian inversión de 500 millones de pesos para plantas de composta y la renovación de la flota de camiones de limpia.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, con lo que se marca el inicio de una nueva fase en la gestión integral de los residuos en la capital, con miras a consolidar el segundo piso de la transformación en materia medioambiental.

Durante su mensaje, la Jefa de Gobierno enfatizó la necesidad de una intervención integral y un cambio de hábitos desde la base, “hoy estamos impulsando una nueva etapa en la Ciudad de México, decimos nueva porque queremos intervenir de manera integral para transformar la vida de la Ciudad de México… El segundo piso de la transformación en lo medioambiental significa regresar a las casas, a las escuelas, a las oficinas, a las empresas, al trabajo, a toda la ciudad para que desde lo más pequeño, desde los hábitos diarios, transformemos este tema de la basura en residuos reciclables”.

Clara Brugada presenta la campaña de gestión de residuos y destaca la necesidad de cambiar los hábitos ciudadanos. ı Foto: Gobierno CDMX

La campaña, que se difundirá durante el mes de diciembre de 2025, para entrar en vigor el 1 de enero, busca enfrentar el reto que supone la generación diaria de 8 mil 500 toneladas de desechos. El objetivo principal es revalorizar estos materiales, dejando atrás el concepto de basura por residuo.

“Queremos cambiar el nombre de basura con una acción muy importante para convertirla en residuo, y un residuo se puede utilizar. La basura es un desecho que ya no se puede utilizar. Entonces, queremos utilizar los residuos, queremos transformarlos y que todo lo que en casa desechamos tenga valor, ese es el gran objetivo”, enfatizó la mandataria capitalina.

Señaló que la composición de los desechos en la ciudad es 56% residuos orgánicos, 22% inorgánicos reciclables y 22% inorgánicos no reciclables.

Funcionarios de SEDEMA y Secretaría de Obras acompañan a la mandataria en el inicio del movimiento medioambiental por el reciclaje. ı Foto: Gobierno CDMX

Apuntó que se destinaron más de 150 millones de pesos este año para adquirir la infraestructura necesaria para transformar el residuo orgánico en composta en el Bordo Poniente, con la meta de que comience a funcionar en enero de 2026. Además, agregó que la administración planea adquirir cuatro plantas más para la transformación de orgánicos en las zonas sur y oriente de la ciudad entre el 2027 y 2028.

Sumó que se destinarán 200 millones de pesos en el presupuesto del próximo año con el compromiso de entregar un camión nuevo al servicio de limpieza, por cada camión que adquieran las alcaldías, a fin de modernizar la flota.

Destacó el compromiso de transformar el 50% de las 8 mil 500 toneladas diarias, convirtiéndolas en composta, energía u otros insumos. Para lograrlo, dijo, se destinarán en total alrededor de 500 millones de pesos en este año y el próximo para infraestructura, incluyendo nuevas plantas de composta y la adquisición de camiones de limpia nuevos en coordinación con las alcaldías.

La Jefa de Gobierno lanza la estrategia que busca transformar 8,500 toneladas diarias de desechos en la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno CDMX

Refirió el nuevo esquema de separación, que entrará en vigor el 1 de enero, el cual establece: Residuos Orgánicos: Martes, jueves y sábado. Residuos Reciclables: Lunes, miércoles, viernes y domingo. Residuos No Reciclables: Lunes, miércoles, viernes y domingo.

La Jefa de Gobierno hizo un llamado de colaboración a la ciudadanía y a los trabajadores de limpia, reconociendo que esta iniciativa va más allá de un esfuerzo gubernamental o publicitario. “No es una campaña publicitaria, es un movimiento medioambiental, es un movimiento social que va a empezar desde casa, desde las escuelas, desde el trabajo, en todos lados va a empezar este movimiento, y este movimiento medioambiental implica toma de conciencia por nuestro planeta... Esa es la tarea y cuento con una fuerza tremenda que son los trabajadores de limpia, una fuerza muy grande para cambiar la ciudad. Yo les pido que cumplamos esa tarea como debe de ser, ustedes son los aliados estratégicos para lograr que esta campaña medioambiental se convierta en realidad”, apuntó.

Concluyó con el lema que se busca convertir en un nuevo hábito para la ciudadanía: “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”.

Autoridades anuncian inversión de 500 millones de pesos para plantas de composta y la renovación de la flota de camiones de limpia. ı Foto: Gobierno CDMX

En uso de la voz, la Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, recordó que la Jefa de Gobierno le encomendó desde el inicio de la administración, la campaña de residuos más grande nunca antes vista, y que este es producto de la coordinación entre la SEDEMA, la Secretaría de Obras y Servicios, y la Agencia de Gestión Integral de Residuos. Declaró que el inicio de la campaña no solo es un evento, sino el inicio de un nuevo sentido común que llegó para quedarse y que busca una revolución de las conciencias, comparándolo con el cambio que generó el uso del cinturón de seguridad. Propuso llamar a lo que antes era basura, asociada a usar y desechar, ahora como residuos, cuya vida útil vuelve a iniciar.

La Secretaria de Medio Ambiente subrayó que la campaña materializa la Ley de Economía Circular publicada en la administración anterior, mencionando las 3R’s de la gestión de residuos: reducir, reutilizar y reciclar, ésta última que requiere separar en orgánicos, reciclables y no reciclables. Expresó confianza en que la ciudad superará la meta de separación y logrará instalar una nueva conciencia ambiental, citando ejemplos internacionales como Dinamarca y Suecia.

El Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que la creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR) obedece a la necesidad de gestionar de manera integral los residuos, a empaquetar la parte normativa, antes de la Secretaría del Medio Ambiente, y la parte de ejecución, antes en la Secretaría de Obras. Mencionó que el proyecto incluirá obra pública, asegurando que la SEDEMA y la Secretaría de Obras trabajarán de cerca con la AGIR, destacando que la participación de los trabajadores de limpia, vecinos y el gobierno es fundamental para garantizar la separación de residuos y que esto beneficiará a todos los habitantes de la capital.

El Director de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, Roberto Alejandro Castillo Cruz, destacó que el Vivero Nezahualcóyotl, donde se produce composta, es un lugar pertinente para mostrar cómo los residuos tienen valor y pueden crear vida al ser bien tratados. Anunció formalmente el inicio de la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar”, la cual es el cimiento para construir el segundo piso de la transformación de los residuos, dijo. Recordó que la Jefa de Gobierno delineó como prioridades aumentar el reciclaje y valorización, promover la separación desde la fuente y avanzar hacia la economía circular; y agradeció la confianza por designarlo director de la nueva Agencia de Gestión Integral de Residuos, cuyo objetivo es consolidar el reciclaje y la separación en la Ciudad de México.

La Coordinadora General de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí, explicó que la campaña “Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar” tendrá una difusión masiva en radio, televisión y espacios públicos, destacando que el alma de esta campaña son las y los ciudadanos, ya que la ciudad es nuestra casa y debemos cuidarla. Comentó que en cada residuo hay un tesoro, haciendo referencia al Mercado del Trueque, donde se puede cambiar el residuo por dinero; y mencionó que a partir del 1 de enero de 2026 será ley que todas y todos separaremos los residuos.

