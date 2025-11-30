Gaby Osorio presenta Primer Informe de Gobierno en Tlalpan con 100 logros

La alcaldesa Gaby Osorio presentó su Primer Informe de Gobierno ante casi 7 mil asistentes en la explanada de la demarcación.

Gaby Osorio presenta Primer Informe de Gobierno con 100 logros y respaldo total; agradeció el apoyo de la presidenta Sheinbaum y de la jefa de Gobierno Clara Brugada para la consolidación del segundo piso de la 4T en Tlalpan.

Ante casi 7 mil personas, con un espectáculo de drones y la participación de la Orquesta Sinfónica de Tlalpan, el informe se realizó en un formato multicolor.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, presentó su Primer Informe de Gobierno ante casi 7 mil asistentes reunidos en la explanada de la demarcación, en un evento que combinó un balance de resultados, despliegue territorial y una producción visual inédita para un informe.

Frente a diversos personajes de la política, vecinas, vecinos y autoridades federales y locales, Osorio subrayó que este primer año se guio por honestidad, cercanía y trabajo permanente. “Gobernar es servir. Lunes a domingo, mañana, tarde o noche. No lo digo como sacrificio, lo digo con gusto”, expresó.

La alcaldesa aprovechó su mensaje inicial para agradecer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno Clara Brugada, al reconocer que ambas han acompañado a Tlalpan en la ruta de consolidar el segundo piso de la transformación. “Agradezco profundamente el apoyo de nuestra presidenta y de nuestra jefa de Gobierno; su visión y su capacidad de conducción han sido determinantes para que Tlalpan avance con fuerza y con rumbo”.

Durante el arranque de la ceremonia, la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, señaló que Tlalpan no se está administrando, sino que se está transformando, al destacar que los impuestos de la ciudadanía se están convirtiendo en obras, servicios y programas sociales.

Durante su Primer Informe, Gaby Osorio detalló 100 logros en seis ejes estratégicos y anunció megaobras para Tlalpan. ı Foto: Alcaldía Tlalpan

Por su parte, y también en como invitado, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, recordó que han transcurrido siete años desde el inicio de la Cuarta Transformación y que ahora se construye “el segundo piso”, una etapa que significa igualdad, salud, agua y oportunidades. “Gaby es una gran gobernante de un pueblo grande como el de Tlalpan”.

Durante su intervención, el secretario de Gobierno, César Cravioto —quien acudió en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada— destacó el ritmo de trabajo de la alcaldesa y su equipo. “Gaby está pendiente en las tardes, en las noches, en las mañanas y los fines de semana”. Recordó que gobernar es resolver y afirmó: “Aquí se gobierna, aquí se dan soluciones”.

Al iniciar el recuento de un año de gestión, la alcaldesa Gaby Osorio detalló 100 logros divididos en seis ejes estratégicos y cuatro gabinetes temáticos, un modelo que buscó transmitir el alcance real de los avances. Explicó que su gobierno trabajó para “poner orden en nuestra casa, combatir la corrupción, incrementar la atención en todas las áreas y consolidar el modelo 24/7 que nos define como equipo”.

En materia de seguridad, la alcaldesa informó que se triplicó el número de patrullas operando en los cinco sectores de la demarcación, que se redujeron 24% los delitos de alto impacto y que se convirtió la camioneta de lujo usada por la administración pasada en una patrulla de género. Además, subrayó que el Gabinete de Seguridad “ha sesionado todos los días de manera presencial”, acumulando 255 sesiones.

En materia de agua, Osorio reportó un incremento histórico de 156% en la reparación de fugas, al pasar de 2,114 a más de 5,418 atenciones. Detalló además que se eliminó la corrupción en el servicio de pipas, reduciendo tiempos de entrega de más de 60 días a menos de cinco.

Se explicó que por primera vez se creó el Gabinete del Agua en Tlalpan, lo que permitió coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México una inversión de casi 200 millones de pesos en modernización de tanques y pozos. Además se detectaron y atendieron más de 100 fugas no visibles y que se ejecutaron inversiones superiores a 113 millones de pesos en obra hidráulica y drenaje, esenciales para enfrentar el estiaje.

El informe de la alcaldesa Gaby Osorio destacó un aumento de 156% en reparación de fugas de agua y una reducción de 24% en delitos de alto impacto. ı Foto: Alcaldía Tlalpan

En el Gabinete de Movilidad, la alcaldesa informó que se realizaron 40 sesiones y múltiples operativos en vialidades prioritarias como Picacho-Ajusco, Joya, Hospitales, Zacatépetl y San Pedro Mártir. Destacó incrementos de más de 200% en remisiones de motocicletas irregulares y el retiro de food trucks no autorizados, puestos metálicos abandonados y casetas obsoletas, con el objetivo de recuperar espacio público.

En políticas de género, presentó la creación del primer Gabinete de Género e Igualdad Sustantiva y la reconversión de una unidad móvil dedicada ahora a la atención de mujeres. Destacó el despliegue de la Brigada Mariposa, que recorrió más de 3,780 viviendas, y el aumento de 60% en usuarias atendidas en el Centro Justa Hernández Farfán. “La igualdad sustantiva no se declara, se construye”, afirmó Osorio.

La alcaldesa informó que Tlalpan pasó del octavo al primer lugar en manejo de residuos sólidos, con la recolección de más de 631 mil toneladas. Subrayó la recuperación de 222 espacios públicos y la eliminación de tiraderos clandestinos, además del retiro de 20 mil neumáticos y la ejecución de 166 filtros carreteros y 141 inspecciones ambientales para proteger el suelo de conservación.

En materia de transparencia, Osorio resaltó que se redujeron los tiempos de respuesta de cuatro meses a 15 días en trámites de desarrollo urbano. Anunció la primera baja documental en 15 años —con la depuración de 53 mil kilos de archivo—.

En infraestructura urbana, Gaby Osorio detalló que se invirtieron más de 130 millones de pesos en bacheo y pavimentación; que se repararon 25 mil baches; y que se intervinieron 56 mil metros cuadrados mediante repavimentación nocturna. Señaló también la rehabilitación de mercados, concentraciones, bibliotecas y centros comunitarios, así como la expansión del programa Transformando tu Unidad, que tuvo la mayor inversión en su historia.

La alcaldesa destacó el avance de las megaobras: la construcción de la Subestación de Bomberos de Topilejo, el primer teatro público de Tlalpan, la próxima Línea 4 del Cablebús y la Utopía del Maíz, que será inaugurada en meses. Además, informó que la Universidad Rosario Castellanos abrirá una nueva sede en la demarcación, proyectos que no serían posibles sin el acompañamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada.

Como parte del modelo territorial, Osorio destacó la creación de las territoriales, que han intervenido 81 colonias con más de 1,140 acciones de servicios urbanos. Mencionó que todos los jueves se despliega el programa Nuestra Colonia se Transforma, seguido de tequios comunitarios y un regreso posterior para entregar compromisos cumplidos.

En su mensaje final, Osorio agradeció a los asistentes, a las y los trabajadores y a los equipos de las distintas áreas. “Es una enorme pasión levantarme pensando en Tlalpan, dormir pensando en Tlalpan y soñar pensando en Tlalpan”. Reiteró que Tlalpan es “la casa de la 4 Transformación” y aseguró que el compromiso continuará con trabajo diario y presencia constante en territorio. El evento cerró con un espectáculo de drones que iluminó el cielo de la demarcación.

am