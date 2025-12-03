Estas son las marchas y bloqueos viales para este 4 de diciembre en CDMX

Desde el lunes se registraron diversar movilizaciones, marchas y bloqueos viales en distintos puntos del país, y se espera que este jueves también se registen algunos en la CDMX.

Con el fin de año la Ciudad de México se vuelve un poco más caótica de lo habitual, y en estos días se estima que las movilizaciones y bloqueos viales continúen, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Los transportistas y agricultores han realizado bloqueos en distintos puntos del país, y pese a que algunos ya fueron liberados, otros continúan debido a que se están manifestando en contra de la Ley General de Aguas que fue aprobada por las comisiones de la Cámara de Diputados.

Campesinos arribaron en tractores y camiones a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar contra la llamada Ley de Aguas ı Foto: Cuartoscuro

Marchas y bloqueos viales para este 4 de diciembre en CDMX

Este 4 de diciembre la Federación Nacional de Artes para Sordos de México A.C. llevará a cabo actividades en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

Este evento que se llevará a cabo en la COPRED tendrá una feria de empleo, así como una exposición de productos elaborados por artesanos con discapacidad, y también una presentación artística desde las 11:00 horas hasta las 16:00 horas.

Además, para este jueves tamién se estima que algunas caravanas de agricultores causen afectaciones en al menos 20 estados, y esto incluye un contingente en la CDMX, entre los que se encuentran al menor 80 tractores.

Agricultores, ganaderos y ciudadanos de Veracruz, Puebla y Tlaxcala marchan hacia la Ciudad de México en tractores para expresar su oposición a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, para este 6 de diciembre se cuenta con la convocatoria de la “Marcha del Tigre”, la cual se realizará a partir de las 9:00 horas y partirá desde El Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la CDMX.

Este sábado 6 de diciembre, nos vemos en el #Zócalo para celebrar 7 años de transformación junto a la presidenta @Claudiashein.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/rJXWoWlzdb — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) December 2, 2025

Esta movilización es convocada para que las personas externen su apoyo a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T) de Morena.

Marcha "Del tigre" 6 de diciembre ı Foto: Redes Sociales

Por otra parte, el contingente “Generación Z” también emitió una convocatoria para realizar otra marcha, esta vez la convocatoria es a nivel nacional y está programada para el domingo 14 de diciembre.

Hasta el momento no se ha dado más información respecto a los horarios y puntos de encuentro que tendrá esta nueva movilización por parte de “Generación Z”, quienes tuvieron un diálogo por la paz el 30 de noviembre.

Convocatoria Generación Z 14 de diciembre ı Foto: Redes Sociales

