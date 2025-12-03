Metro CDMX HOY 3 de diciembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 3 de diciembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 2 y 6; de cinco minutos en las líneas 1, 5, 7, 8, 9 y 12; y de seis minutos en las líneas 3, 4, A y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/IGufGj7CLT — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 3, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Línea 3 horrible, mucha gente y es porque se tardan demasiado los trenes y por ende súper llenos

Ahora cuál es el pretexto en L3 dirección CU, va bien lento y además haciendo base en cada estación

Si va avanzar la línea 3 estamos parados antes y en Tlatelolco

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 3, 2025

¿Qué pasa en la Línea 1?

La Línea 1 que corre desde Observatorio a Pantitlán presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.

¡Línea 1 empezando a colapsar! ¡Manden trenes dirección Chapultepec!

¡¿Porque 50 minutos de Pantitlán a salto del agua en línea 1?!, están revisando vías?!

El avance en la 1 me dice otra cosa.

Buen día. Al momento la Línea 1 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 3, 2025

